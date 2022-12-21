Ленин навсегда покинул Нарву

До весны 2023 года монумент будет храниться в одном из помещений Военного музея, где имеются все условия для его временного пребывания.

Переезд памятника Ленина с территории Нарвского замка был утвержден в 2018 году, когда согласовывались этапы международного строительного проекта «Крепости Нарвы и Ивангорода, II этап». Проект осуществляется при финансировании Европейского союза и завершится в конце 2023 года. Результатом строительных работ будет реконструкция и открытие казематов бастиона Кристервал, капитальной ремонт западной стены и находящейся на ней галереи, создание условий для посетителей с особыми потребностями и обновление инфраструктуры западного двора. Строительные работы сопровождаются тщательными археологическими и архитектурными исследования, результаты которых будут представлены в 2023 году на международной научной конференции.

Общая стоимость проекта составляет 5 850 601,03 евро. Бюджет проекта SA Narva Muuseum составляет 4 178 697,19 евро, из которых 3 625 437,68 евро – это поддержка ЕС и 553 259,51 евро - доля государственного участия.