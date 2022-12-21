В ЧЕТВЕРКЕ ⟩ Эстония рекордными темпами сокращает потребление газа

Больше всего потребление газа сократилось в Финляндии – на 52,7 процента, а в Латвии и Литве – на 43,2 и 41,6 процента, что превышает цель, установленную Европейской комиссией по сокращению потребления газа на 15 процентов в этом году с августа по март 2023 года по сравнению со средними показателями за предыдущие пять лет, сообщил Eurostat.