По данным Eurostat, в этом году с августа по ноябрь в Эстонии было потреблено природного газа почти на 40 процентов меньше, чем в 2017-2021 годах. В то же время потребление газа в Европейском союзе (ЕС) сократилось в среднем на 20,1 процента.
В ЧЕТВЕРКЕ ⟩ Эстония рекордными темпами сокращает потребление газа
Эстония рекордными темпами сокращает потребление газа
Больше всего потребление газа сократилось в Финляндии – на 52,7 процента, а в Латвии и Литве – на 43,2 и 41,6 процента, что превышает цель, установленную Европейской комиссией по сокращению потребления газа на 15 процентов в этом году с августа по март 2023 года по сравнению со средними показателями за предыдущие пять лет, сообщил Eurostat.
За рассматриваемый период с августа по ноябрь 18 государств-членов превысили 15-процентный порог, а шесть не дотянули до целевого показателя, но все же сократили потребление газа. Однако, вопреки тенденции, потребление газа на Мальте и в Словакии увеличилось на 7,1 и 2,6 процента соответственно.