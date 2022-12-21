Отказавшись от запуска фейерверков, вы поможете животным

Фейерверки каждый год становятся мучением для животных. В праздничный период десятки домашних любимцев от страха убегают и теряются, в испуге они могут спровоцировать несчастный случай и пострадать. К сожалению, люди продолжают запускать петарды, а значит источник проблемы никуда не исчезает.

Если у всех владельцев животных есть возможность учесть празднование Нового года и подготовить к нему своих животных, то, к сожалению, никто не может предусмотреть салюты, которые раздаются в случайные моменты.

«В этом году Таллинн отказался от запуска фейерверка в честь празднования Нового года, вместо этого горожане смогут увидеть красочное световое представление. Помимо экономических причин, это решение оправдано еще и потому, что каждый год фейерверк представляет стресс для домашних животных, для обитателей зоопарка и городской природы. Призываю всех отказаться от частных фейерверков и рекомендую вместо этого сделать пожертвование в пользу одной из организаций, заботящихся о животных», - сказал вице-мэр Владимир Свет.