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Полиция поймала мужчину, который в течение одного вечера повредил 15 машин

Лоора-Элизабет Ломп
Полиция поймала мужчину, который в течение одного вечера повредил 15 машин
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43-летний мужчин разбивал стекла машин в Нымме.
43-летний мужчин разбивал стекла машин в Нымме. Фото: PPA

Вчера поздно вечером в Департамент полиции и погранохраны поступило сообщение о том, что на улице Валдеку в Нымме незнакомец разбивает стекла транспортных средств.

Полиция отреагировала немедленно, и благодаря точному описанию, которое предоставил звонивший свидетель, мужчина был задержан в течение нескольких минут в непосредственной близости от места происшествия.

Выяснилось, что у 43-летнего мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, при себе был нож. Всего он повредил 15 автомобилей и теперь должен будет дать показания полиции.

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