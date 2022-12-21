Полиция задержала мужчину, который в течение одного вечера повредил 15 машин

Полиция отреагировала немедленно, и благодаря точному описанию, которое предоставил звонивший свидетель, мужчина был задержан через несколько минут в непосредственной близости от места происшествия.

Выяснилось, что у 43-летнего мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, при себе был нож. Всего он повредил 15 автомобилей и теперь должен будет дать показания в полиции.