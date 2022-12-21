Ценовой потолок в действии: экспорт нефти из России упал на 54%

Одной из причин такого падения, как указано, являются технические работы в ключевом порту Приморск на Балтийском море, где отгрузку сократили до трех танкеров в неделю, тогда как нормальный недельный показатель составляет восемь танкеров.

В нефтеналивном порту Козьмино (залив Находка, Дальний Восток) за неделю погрузили только два танкера. В среднем здесь загружают восемь танкеров в неделю. По крайней мере два крупных владельца танкеров отозвали свои суда с маршрута, поскольку нефть продается по ценам выше ценового потолка. Перевозка груза может лишить суда международной страховки. Bloomberg указывает, что поток из Козьмина восстановится, по крайней мере частично, поскольку три судна уже загружены, а еще два пришвартованы. Однако, учитывая меньший парк судов, объемы могут оставаться неустойчивыми.

Издание пишет, что к этим данным следует относиться осторожно, поскольку недельные потоки зависят от сроков планирования грузоперевозок, погоды и даже от качества сигналов, которые передают сами суда.

Пятого декабря вступил в силу запрет на морские поставки российской нефти в страны ЕС и потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован Евросоюзом, странами G7 и Австралией.