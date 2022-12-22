Студия Postimees: как жители Украины собираются встречать праздники в условиях войны?

- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 20 декабря сказал, что российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Наверное, когда враг готовится сделать все для того, чтобы испортить людям праздники, людям очень хочется не дать планам врага исполниться. Можно ли сказать, что украинцы сейчас придумывают какие-то специальные способы для того, чтобы встретить Рождество и Новый год даже в темноте, если это будет нужно? И что отменить Рождество и Новый год в Украине — это за гранью возможностей сил агрессора и Владимира Путина?

- Недавние соцопросы в Украине показали, что многие украинцы планируют существенно снизить в этом году свои обычные расходы на новогодние подарки, просто в силу того, что предпочтут сделать пожертвования на нужды украинской армии. Что в Украине может стать сейчас очень популярным подарком на Рождество и Новый год именно в свете того, что праздники проходят на фоне войны, на фоне ракетных атак на украинские населенные пункты?

- На прошлой неделе МИД Эстонии присудил свою годовую премию в области культуры ансамблю «Свята Ватра». Премия была присуждена за поддержание эстонско-украинских культурных связей и поддержку Украины во время войны, а также за многолетний вклад ансамбля в представление эстонской и украинской культуры в Эстонии, Украине и других странах. Можно ли сказать, что та культурная дипломатия, которой «Свята Ватра» занимается очень много лет, стала в этом году еще более важной миссией, потому что людям сейчас нужно постоянно напоминать о том, как для всего мира важно поддерживать Украину?