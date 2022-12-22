Трочинский: даже бомбежки не похитят Рождество у украинцев

Я благодарен даже тем людям, которые подходят к нам после концертов и говорят слова поддержки в адрес Украины. Совсем недавно у нас была запись выступления для новогодней телепередачи, которая проходила на Ратушной площади в Таллинне. Ко мне после нашего выступления подошел парень и по-английски поблагодарил за наш концерт. Я тоже по-английски спросил его, откуда он. Он ответил, что вряд ли мне приятно будет это узнать. Тогда я прямо спросил его, не из России ли он. Он сказал, что да, из России, но что он выступает против всего того, что его страна делает с Украиной.