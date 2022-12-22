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Трочинский: даже бомбежки не похитят Рождество у украинцев

Павел Соболев
, журналист
Трочинский: даже бомбежки не похитят Рождество у украинцев
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  • В Украине возможность встретить праздник в своем жилище сама по себе сейчас является подарком
  • Война может оставить людей в Рождество без любимых угощений, но не может помешать им мечтать
  • Реакция жителей Эстонии на беду Украины очень много рассказала об эстонцах и эстонском обществе

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной войне в Украине и ее влиянию на различные общественные процессы, музыкант, лидер группы «Свята Ватра» Руслан Трочинский среди прочего ответил на вопросы, касающиеся планов жителей Украины на предстоящие праздники, которые могут пройти без электричества и под обстрелами, а также важности культурной дипломатии в военное время.

- В понедельник, 19 декабря, на главной елке Украины, установленной на Софийской площади в Киеве, зажглись огни. Вы наверняка поддерживаете постоянную связь со многими людьми в Украине, вашей родной стране, в Киеве, городе, где вы прожили много лет. Как собираются люди в Украине отмечать предстоящие праздники, видят ли они в них хоть какую-то отдушину от ужасов войны, важно ли для людей соблюдение таких традиций, как установка елки на Софийской площади в столице?

- Для украинцев традиционно очень важны и Рождество, и Новый год. Все мы понимаем, что завершается очень напряженный год, который принес много горя, много разрушений, много убийств. Люди в Украине, с которыми я общаюсь, будь это мои родственники или, например, коллеги, музыканты, на протяжении всего года говорили мне, что очень важно распространять в мире информацию о том, что на самом деле сейчас происходит в Украине.

Когда кого-то поздравляешь сейчас в Украине с днем рождения, тебе говорят, что для праздника сейчас хватает и того, чтобы у тебя был дом, в котором праздновать, и были люди, в чьей компании это делать. Точно так же происходит и с Рождеством. Ясно, что очень многие люди будут праздновать сейчас Рождество не в своих домах. Потому что их дома просто разбомбили.

Кому-то придется встречать праздник в каком-то приюте, кому-то - на станции метро. Однако почти все люди в Украине, с которыми я разговаривал в последнее время, говорят, что обязательно будут отмечать предстоящие праздники. Но это не будет происходить таким образом, к которому все привыкли. В принципе, праздновать - это значит или самому идти в гости к друзьям, или принимать друзей у себя, потом всем вместе идти, например, к той же самой елке. В нынешних условиях это совершенно невозможно.

Ведь у елок, которые находятся в публичном пространстве, разрешается находиться только до наступления комендантского часа. Кстати, решение об установке главной елки люди встретили по-разному. Раузмеется, кто-то считает, что ее обязательно стоило поставить, кто-то утверждает, что ее ставить было нельзя. Такие противоречия существуют и в мирное время, просто в силу того, что кому-то нравится солнце, а кому-то - луна.

Если бы мэр Киева не поставил елку, на него обрушился бы вал критики за такое решение. Он ее поставил, и сейчас его активно критикуют именно за то, что елка стоит.

Один мой друг сказал, что обязательно будет праздновать Рождество, даже если в доме не будет света. Он сказал, что будет встречать Рождество с сыном, накроет стол, зажжет свечи, они с сыном споют песни, и даже если электричества не будет, такое Рождество у них все равно обязательно состоится. Еще он добавил, что даже если будут бомбить в это время, Рождество у его семьи все равно никто не украдет.

- Украинское социологическое агентство Postmen в первой половине декабря исследовало предрождественские настроения граждан Украины, и результаты опроса показали, что 34 процента украинцев вообще не собираются отмечать новогодние и рождественские праздники в этом году. С учетом важности Нового года и Рождества для украинцев, о которой вы только что упомянули, можно сказать, что каждый третий отказавшийся от празднований - это невероятно высокий показатель?

- Я думаю, что эти 34 процента, давая такой ответ, просто подразумевали, что не будут праздновать так, как праздновали раньше. Уже хотя бы по той причине, что они предпочтут те деньги, которые могли бы потратить на разные праздничные вещи, отправить на нужды украинской армии.

Привычная встреча Нового года предполагает запуск салютов, но сейчас об этом нельзя и подумать, запуски салютов полностью запрещены. Каждый праздник связан с набором каких-то непременных атрибутов, и если мы начинаем лишать этот праздник важных для него нюансов, то он, по сути, перестает быть этим праздником.

Однако в то же самое время праздник всегда является и вопросом внутреннего ощущения. Повторюсь, если человеку есть где и с кем встретить праздник, он вполне может почувствовать самое настоящее рождественское тепло. Человек привык мечтать о чем-то в этот праздник, даже молиться о чем-то, и вот это как раз невозможно отнять у человека.

- Вы только что сказали, что жители Украины все время жертвуют средства на нужды ВСУ. В ходе того же самого социологического опроса многие украинцы сообщили, что планируют существенно снизить свои обычные расходы на подарки в этом году, просто в силу того, что хотят больше жертвовать украинской армии. Известно ли вам что-нибудь о том, что в Украине может стать сейчас очень популярным подарком на Рождество и Новый год именно в свете того, что праздники проходят на фоне войны?

- Ну, действительно вряд ли сейчас у украинцев будет популярным дарить детям айфоны. Я думаю, что при выборе подарков сейчас жители Украины очень часто будут исходить из того, в чем люди нуждаются, то есть желанными подарками могут становиться самые простые, но необходимые вещи. Лучше всего, приходя с подарками в какую-то семью, подарить ей то, в чем она сильнее всего нуждается.

В общем, примерно по такому же принципу работают и различные гуманитарные фонды. Все знают, в каких конкретных вещах сейчас острее всего нуждаются люди в разных регионах Украины, и стараются оказывать целевую помощь. Людям в Украине очень хорошо известно, какая организация, какой фонд собирают в том или ином регионе для тех или иных целей помощь, и стараются помогать именно тем, потребность в чем у армии и мирных жителей сейчас особенно высока.

В Эстонии тоже очень активно работают разные организации, собирающие для Украины помощь. Все знают про Slava Ukraini, Pagulasabi. В Раквере, Вильянди, Тарту, в других регионах при поддержке местных самоуправлений координируется работа таких организаций.

Помогать можно и мелочами. Допустим, после праздничных застолий у людей остается множество консервных баночек, от горошка и подобных продуктов. Такие баночки можно не выкидывать. Есть пункты, где их собирают, потом отвозят в Украину, заливают воском и, таким образом, из этих баночек получаются свечки. А свечка - это уже свет, это уже тепло. Жители Украины часто говорят мне, что для них очень важно, чтобы люди в других странах о них думали.

Недавно мы делали в Раквере концерт для детей, которые приехали сюда из Украины после начала войны. Они уже с весны живут здесь и ходят в школы. Мы с ними пели, танцевали, устраивали игры, говорили о культурных традициях. Я учил их эстонскому языку, проверял то, что они сами уже успели выучить.

Это происходило в исключительно душевной атмосфере, и что было особенно важно, в один момент мы вывели на экраны картинку из Украины, откуда с нами на связь вышли те дети, которые пробыли здесь какое-то время, но к настоящему моменту уже успели вернуться в Украину. Они поздравили всю Эстонию с наступающим Рождеством, а мы в ответ поздравили этих детей и Украину.

Это очень важно для украинцев, что Эстония, маленькая страна с большим сердцем, очень сильно помогает Украине. Если говорить о соотношении объемов помощи и численности населения, то Эстонию можно назвать абсолютным лидером в поддержке Украины. Также на украинцев производит огромное впечатление, что эстонцы начали учить украинские песни, начали с помощью Duolingo учить украинский язык.

- На прошлой неделе МИД Эстонии присудил свою годовую премию в области культуры ансамблю «Свята Ватра». Премия была присуждена за поддержание эстонско-украинских культурных связей и поддержку Украины во время войны, а также за многолетний вклад ансамбля в представление эстонской и украинской культуры в Эстонии, Украине и других странах. Можно ли сказать, что та культурная дипломатия, которой «Свята Ватра» занимается очень много лет, стала в этом году еще более важной миссией, потому что людям сейчас нужно постоянно напоминать о том, как для всего мира важно поддерживать Украину?

- Это глубокий вопрос. В 2004 году я написал первую песню для группы «Свята Ватра» на эстонском языке, в которой объяснялось, что означает название нашей группы: это когда вокруг огня собираются люди, совершенно неважно, какой национальности, и для этих людей важны принципы и природные законы, лежащие в основе жизни. Сейчас я наблюдаю за тем, как люди, которые приходили на наши первые концерты, будучи, например 16-летними, теперь приходят на наши концерты со своими детьми.

Эти дети поют наши песни. Как украинские, так и эстонские. Многие из этих людей уже несколько раз в своей жизни ездили в Украину, а теперь, когда началась война, они принимают у себя дома украинских беженцев. Предоставляют в их распоряжение свои квартиры и машины. Я совсем не хочу сказать, что я когда-то планировал привить эстонцам такое отношение к Украине. Это произошло безо всякого программирования, само по себе, и это очень много говорит об эстонцах, об эстонском обществе.

Человек должен уметь любить, уметь сострадать. Без любви человек не может жить, он становится пустым. Человек должен помогать, если кто-то нуждается в помощи, а у человека есть, чем помочь.

Я благодарен и МИДу, и Урмасу Рейнсалу за то, что наша группа стала лауреатом этой награды в 2022 году. Я очень благодарен всей Эстонии, всем тем ее жителям, кто находит возможности помогать Украине.

Я благодарен даже тем людям, которые подходят к нам после концертов и говорят слова поддержки в адрес Украины. Совсем недавно у нас была запись выступления для новогодней телепередачи, которая проходила на Ратушной площади в Таллинне. Ко мне после нашего выступления подошел парень и по-английски поблагодарил за наш концерт. Я тоже по-английски спросил его, откуда он. Он ответил, что вряд ли мне приятно будет это узнать. Тогда я прямо спросил его, не из России ли он. Он сказал, что да, из России, но что он выступает против всего того, что его страна делает с Украиной.

Да, именно такие случаи происходят редко, но все-таки они происходят. И я думаю, что и в самой России сейчас все-таки остаются люди, которые думают точно так же, как этот парень. А когда я разговариваю о таких случаях с людьми в Украине, они чаще всего говорят, что тем россиянам, которые выступают против войны, стоило бы устроить у себя в стране революцию, потом навести в ней порядок, и тогда, быть может, где-то лет через двадцать Украина перестала бы видеть в России врага.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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