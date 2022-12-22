Трочинский: даже бомбежки не похитят Рождество у украинцев

- Ну, действительно вряд ли сейчас у украинцев будет популярным дарить детям айфоны. Я думаю, что при выборе подарков сейчас жители Украины очень часто будут исходить из того, в чем люди нуждаются, то есть желанными подарками могут становиться самые простые, но необходимые вещи. Лучше всего, приходя с подарками в какую-то семью, подарить ей то, в чем она сильнее всего нуждается.
В общем, примерно по такому же принципу работают и различные гуманитарные фонды. Все знают, в каких конкретных вещах сейчас острее всего нуждаются люди в разных регионах Украины, и стараются оказывать целевую помощь. Людям в Украине очень хорошо известно, какая организация, какой фонд собирают в том или ином регионе для тех или иных целей помощь, и стараются помогать именно тем, потребность в чем у армии и мирных жителей сейчас особенно высока.
В Эстонии тоже очень активно работают разные организации, собирающие для Украины помощь. Все знают про Slava Ukraini, Pagulasabi. В Раквере, Вильянди, Тарту, в других регионах при поддержке местных самоуправлений координируется работа таких организаций.
Помогать можно и мелочами. Допустим, после праздничных застолий у людей остается множество консервных баночек, от горошка и подобных продуктов. Такие баночки можно не выкидывать. Есть пункты, где их собирают, потом отвозят в Украину, заливают воском и, таким образом, из этих баночек получаются свечки. А свечка - это уже свет, это уже тепло. Жители Украины часто говорят мне, что для них очень важно, чтобы люди в других странах о них думали.