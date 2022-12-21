В июле Тартуская городская управа приняла руководство по организации экологически безопасных мероприятий, в котором содержатся минимальные требования и рекомендации по их организации.
Тарту запутался в собственных правилах и позволяет рождественской ярмарке их нарушать
Городок света, построенный на городской площади, по ряду пунктов не соответствует тем же требованиям.
Старое руководство
Например, в руководстве указано, что при организации массовых мероприятий нельзя использовать одноразовую посуду и должна быть обеспечена сортировка мусора. Однако в Валгускюла глёг предлагается в одноразовых стаканчиках, а мусор не сортируется.
Помимо того, что на мероприятиях запрещено использование одноразовой посуды, в инструкциях также указано, что правила, связанные с охраной окружающей среды, должны быть доведены до партнеров и трейдеров заблаговременно, чтобы партнеры могли их соблюдать.
Рагнар Кекконен, ответственный за Валгускюла директор Tiigi Seltsimaja, в течение вчерашнего рабочего дня не удосужился дать разъяснения.
Леммит Каплински, вице-мэр Тарту: «Цель не в том, чтобы начать кого-то штрафовать или наказывать. Мы постараемся извлечь урок из этой ошибки».
«Насколько мне известно, произошел следующий казус: торговцам прислали условия, основанные на прошлогоднем договоре, и они не были обновлены в соответствии с новым положением», - пояснил Леммит Каплински, заместитель мэра, ответственный за культуру города Тарту.
По его словам, в начале этого года у общества Тiigi были трудные времена, когда человек, назначенный новым управляющим, был вынужден покинуть должность в середине испытательного срока, а многие контролируемые им процессы остались незавершенными.
«Кроме того, летом город принял новые инструкции», - прокомментировал Каплински.
Вице-мэр продолжил, что к организатору мероприятия, социальному дому Тийги, находящемуся в ведении города, не будут применяться никакие санкции. «Цель не в том, чтобы начать кого-то штрафовать или наказывать. Мы пытаемся извлечь урок из этой ошибки и в будущем будем более требовательны в выполнении правил», - продолжил он.
По словам Каплински, когда сами организаторы рождественского городка в какой-то момент заметили ошибку, было уже слишком поздно для быстрого решения.
«Рагнар Кекконен объяснил мне, что очень трудно найти такое количество чашек с крышками, которое потребуется для мероприятия в Тарту», - сказал Каплински. «Возможно было бы и такое решение, при котором чашки должны были бы возвращаться в посудомоечную в Таллинне ночью, но это было бы еще более абсурдным».
Со временем станем требовательнее
Каплински добавил, что, поскольку принципы организации экологических мероприятий достаточно новые для всей страны, поставщики услуг еще не адаптировались к ситуации.
«Вначале мы должны с пониманием относиться к этому руководству и понимать, что невозможно сразу выполнить все требования в каждой ситуации. Но шаг за шагом, конечно, мы становимся более требовательными», - сказал он.
Вице-мэр Раймонд Тамм сказал, что регламент является наиболее важным для мероприятий, связанных с городом, и выразил сожаление, что имело место такое игнорирование требований.
«Трудно внедрить регламент при организации всех мероприятий, но те, в которых участвует город, должны быть образцовыми», - сказал он.