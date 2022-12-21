Тарту запутался в собственных правилах и позволяет рождественской ярмарке их нарушать

Городок света, построенный на городской площади, по ряду пунктов не соответствует тем же требованиям.

Старое руководство

Например, в руководстве указано, что при организации массовых мероприятий нельзя использовать одноразовую посуду и должна быть обеспечена сортировка мусора. Однако в Валгускюла глёг предлагается в одноразовых стаканчиках, а мусор не сортируется.

Помимо того, что на мероприятиях запрещено использование одноразовой посуды, в инструкциях также указано, что правила, связанные с охраной окружающей среды, должны быть доведены до партнеров и трейдеров заблаговременно, чтобы партнеры могли их соблюдать.

Рагнар Кекконен, ответственный за Валгускюла директор Tiigi Seltsimaja, в течение вчерашнего рабочего дня не удосужился дать разъяснения.

Леммит Каплински, вице-мэр Тарту: «Цель не в том, чтобы начать кого-то штрафовать или наказывать. Мы постараемся извлечь урок из этой ошибки».

«Насколько мне известно, произошел следующий казус: торговцам прислали условия, основанные на прошлогоднем договоре, и они не были обновлены в соответствии с новым положением», - пояснил Леммит Каплински, заместитель мэра, ответственный за культуру города Тарту.

По его словам, в начале этого года у общества Тiigi были трудные времена, когда человек, назначенный новым управляющим, был вынужден покинуть должность в середине испытательного срока, а многие контролируемые им процессы остались незавершенными.

«Кроме того, летом город принял новые инструкции», - прокомментировал Каплински.