Литературная премия ⟩ "Капитал культуры" ждет заявок от творческих людей

Роль фонда "Капитал культуры" как уникальной для стран Балтии институции трудно переоценить. Фонд Kultuurkapital был создан в 1925 году для поддержки писателей, художников, музыкантов, народной культуры и т.п. В 1941 году фонд был ликвидирован постановлением Совнаркома. А в 1994-ом восстановлен.

Средства на поддержку культуры отчисляются от акцизов на алкоголь, табак и доходов от лотереи. Капитал культуры распределяет эти средства в виде стипендий – раз в квартал 8 комиссий фонда рассматривают заявки на издания, спектакли, музыкальные записи, организацию выставок и т.п. Назначаются стипендии «Живи и сияй!» выдающимся деятелям культуры. Присуждаются ежегодные премии в области архитектуры, аудиовизуальных искусств, музыки, литературы, физкультуры и спорта, изобразительных искусств, драматического театра и народной культуры.

Лауреат вместе с денежной премией получает памятный знак – с 2013 года это названный «Упрямцем», или же «Своенравцем». Это металлический шар с золотой полировкой. Шар диаметром 20 см получают лауреаты премии за труд всей жизни, диаметром 15 сантиметров – лауреаты главной премии фонда и ежегодных премий в разных областях культуры.