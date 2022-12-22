Каждый год 14 марта, в День родного языка, фонд "Капитал культуры" (Kultuurkapital) вручает премии писателям за творческие достижения предыдущего года. У денежной премии есть свой символ - шар диаметром 15 см по прозвищу "Упрямец". Отборщики ждут заявок от претендентов!
Литературная премия ⟩ "Капитал культуры" ждет заявок от творческих людей
Роль фонда "Капитал культуры" как уникальной для стран Балтии институции трудно переоценить. Фонд Kultuurkapital был создан в 1925 году для поддержки писателей, художников, музыкантов, народной культуры и т.п. В 1941 году фонд был ликвидирован постановлением Совнаркома. А в 1994-ом восстановлен.
Средства на поддержку культуры отчисляются от акцизов на алкоголь, табак и доходов от лотереи. Капитал культуры распределяет эти средства в виде стипендий – раз в квартал 8 комиссий фонда рассматривают заявки на издания, спектакли, музыкальные записи, организацию выставок и т.п. Назначаются стипендии «Живи и сияй!» выдающимся деятелям культуры. Присуждаются ежегодные премии в области архитектуры, аудиовизуальных искусств, музыки, литературы, физкультуры и спорта, изобразительных искусств, драматического театра и народной культуры.
Лауреат вместе с денежной премией получает памятный знак – с 2013 года это названный «Упрямцем», или же «Своенравцем». Это металлический шар с золотой полировкой. Шар диаметром 20 см получают лауреаты премии за труд всей жизни, диаметром 15 сантиметров – лауреаты главной премии фонда и ежегодных премий в разных областях культуры.
Начиная с 2002 года фонд формирует жюри премии автору, пишущему на русском языке. Жюри вначале составляет так называемый шорт-лист, то есть короткий список из 5 наиболее интересных произведений в прозе, поэзии, эссеистике, драматургии, опубликованных отдельным изданием, в периодике или в формате электронной книги. Затем выбирается победитель. Лауреатами премии были Андрей Иванов, Сергей Исаков, Николай Караев, Гоар Маркосян-Каспер, Игорь Котюх, Елена Скульская и др.
Статус премии определяет условия для претендентов: ими могут быть авторы, живущие в Эстонии и работающие на русском языке (с недавнего времени в статут добавлена возможность присуждения премии эстонскому автору, пишущему на русском). Практика показала, что претендентов бывает много, так что премия обычно делится надвое в соотношении, оговоренном жюри.
Жюри этого года сформировано, первые работы от опытных и осведомленных литераторов уже поступили. Те, кто хочет испытать судьбу и представить свои произведения на конкурс, могут принести их до 15 января 2023 года на вахту здания Mare Таллиннского университета (Уус Садама 5) на имя Ирины Белобровцевой или Григория Утгофа, на отделение семиотики Тартуского университета (Jakobi 2, III korrus, ruum 317) или же (что предпочтительно) отправить pdf по электронному адресу venefil@tlu.ee
И – удачи!