Сотруднки Эстонского обществе защиты диких животных получили тревожные сообщения: несколько мужчин ловят и убивают уток в Тоомпарке в центре Таллинна.
Эстонское общество защиты диких животных: у пруда Шнелли разгуливают убийцы уток
Эстонское общество защиты диких животных: у пруда Шнелли разгуливают убийцы уток
«В этом году мы получили сообщения от двух разных людей с похожим содержанием: мужчины со странным поведением убивают уток у пруда Шнелли, чтобы съесть их», - заявили сотрудники общества, добавив, что по словам очевидца, у пруда одной утке ломали шею.
Если вы стали свидетелем подобной ситуации, сотрудники общества защиты диких животных просят позвонить в полицию (112) или сообщить по государственному информационному телефону (1247), и по возможности заснять происходящее.