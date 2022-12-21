Эстонское общество защиты диких животных: у пруда Шнелли разгуливают убийцы уток

«В этом году мы получили сообщения от двух разных людей с похожим содержанием: мужчины со странным поведением убивают уток у пруда Шнелли, чтобы съесть их», - заявили сотрудники общества, добавив, что по словам очевидца, у пруда одной утке ломали шею.