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Эстонское общество защиты диких животных: у пруда Шнелли разгуливают убийцы уток

Брита-Мария Алас
Эстонское общество защиты диких животных: у пруда Шнелли разгуливают убийцы уток
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Утки у парка Шнелли. Иллюстративное фото.
Утки у парка Шнелли. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Langovits

Сотруднки Эстонского обществе защиты диких животных получили тревожные сообщения: несколько мужчин ловят и убивают уток в Тоомпарке в центре Таллинна.

«В этом году мы получили сообщения от двух разных людей с похожим содержанием: мужчины со странным поведением убивают уток у пруда Шнелли, чтобы съесть их», - заявили сотрудники общества, добавив, что по словам очевидца, у пруда одной утке ломали шею. 

Если вы стали свидетелем подобной ситуации, сотрудники общества защиты диких животных просят позвонить в полицию (112) или сообщить по государственному информационному телефону (1247), и по возможности заснять происходящее. 

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