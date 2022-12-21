Цены на газ снизились почти на треть

Сегодня в полдень январские фьючерсы на голландской газовой бирже TTF торговались по цене 98 евро за мегаватт-час. Всего за одну неделю потепление погоды привело к снижению цен на газ почти на 29 процентов.

Потребление газа в Европе снизилось более чем на одну пятую, а хранилища заполнены более чем на 83 процента, что на четверть или почти на 300 тераватт-часов больше, чем в то же время в прошлом году.

Ожидается, что сравнительно теплая погода сохранится в Европе, по крайней мере, до первой половины января, что позволит сохранить низкие цены на газ в ближайшие недели. Если в середине декабря холодная погода сокращала поставки газа в Европу более чем на 0,7% в день, то теплая погода сокращает поставки газа примерно на 0,3-0,4%. В настоящее время в хранилища закачивается примерно в десять раз меньше газа, чем извлекается.

По данным Евростата, в среднем потребление газа в Европейском Союзе с августа по ноябрь снизилось на 20,1% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. В Эстонии потребление газа снизилось почти на 40%.

Однако больше всего потребление газа снизилось в Финляндии - на 52,7%, а также в Латвии и Литве - на 43,2 и 41,6% соответственно, что превысило цель Европейской комиссии по снижению потребления газа на 15 процентов в период с августа этого года по март 2023 года по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет, сообщил Евростат.