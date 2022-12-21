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Цену за чистый воздух заплатит налогоплательщик: Эстония собирается повысить цены на бензин и отопление помещений

Эркки Эрилайд
, журналист
Цену за чистый воздух заплатит налогоплательщик: Эстония собирается повысить цены на бензин и отопление помещений
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Одной из целей реформы торговли квотами на выбросы диоксида углерода является более чистый воздух, но обычный налогоплательщик видит в этом для себя проблемы.
Одной из целей реформы торговли квотами на выбросы диоксида углерода является более чистый воздух, но обычный налогоплательщик видит в этом для себя проблемы. Фото: Caro/Sorge

С помощью нового соглашения депутаты Европарламента и правительства стран ЕС планируют основательно реформировать систему торговли выбросами, а также надеются сократить количество выбросов и инвестировать в более экологически чистые технологии.

В дополнение к новым целям существующей системы торговли единицами объема выбросов парниковых газов (Emissions Trading System, ETS) было принято решение создать новую, отдельную ETS для транспорта и зданий. Она будет функционировать как обособленный рынок, где цены формируются вне зависимости от текущей торговли квотами.

Хотя новые меры коснутся в первую очередь предприятий, расходы на переход к «зеленой» экономике в конечном итоге должны будут нести потребители. Подсчитано, что автомобильное топливо для конечного потребителя станет дороже на десять процентов в 2027 году, а отопление помещений - до 15 процентов, в зависимости от типа отопления.

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