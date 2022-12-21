Цену за чистый воздух заплатит налогоплательщик: Эстония собирается повысить цены на бензин и отопление помещений

С помощью нового соглашения депутаты Европарламента и правительства стран ЕС планируют основательно реформировать систему торговли выбросами, а также надеются сократить количество выбросов и инвестировать в более экологически чистые технологии.
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В дополнение к новым целям существующей системы торговли единицами объема выбросов парниковых газов (Emissions Trading System, ETS) было принято решение создать новую, отдельную ETS для транспорта и зданий. Она будет функционировать как обособленный рынок, где цены формируются вне зависимости от текущей торговли квотами.