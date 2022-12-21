Цену за чистый воздух заплатит налогоплательщик: Эстония собирается повысить цены на бензин и отопление помещений

В дополнение к новым целям существующей системы торговли единицами объема выбросов парниковых газов (Emissions Trading System, ETS) было принято решение создать новую, отдельную ETS для транспорта и зданий. Она будет функционировать как обособленный рынок, где цены формируются вне зависимости от текущей торговли квотами.

Хотя новые меры коснутся в первую очередь предприятий, расходы на переход к «зеленой» экономике в конечном итоге должны будут нести потребители. Подсчитано, что автомобильное топливо для конечного потребителя станет дороже на десять процентов в 2027 году, а отопление помещений - до 15 процентов, в зависимости от типа отопления.