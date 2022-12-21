Рекорды и праздник Месси: подводим итоги ЧМ по футболу

Месси стал первым футболистом в истории, который забивал на всех стадиях в рамках одного чемпионата мира. Он отличился на групповом этапе, в 1/8 финала, в четвертьфинале, полуфинале и в финале, установил рекорд сборной Аргентины по числу забитых мячей на чемпионатах мира. На его счету 13 голов в 26 матчах на турнире. Перечислять достижения Лионеля Месси можно еще долго. Но, вероятнее всего, этот чемпионат мира станет для футболиста последним.

Однако не только Лионель Месси и его сборная превратили этот ЧМ в праздник. Оглядываясь назад, замечаем, сколько эмоций принесли зрителям практически все участники чемпионата. Кстати, на матчи было продано три миллиона билетов, а во всем мире за ходом игр, по оценке ФИФА, наблюдало около пяти миллиардов человек.

Не трогай котика!

Этот мундиаль во многом оказался неожиданностью. Удивили фавориты ЧМ – сборная Бразилии, на которую делалась основная ставка этого чемпионата и которую команда хорватов выбила в четвертьфинале с чемпионата мира. Как сказал один из коллег-журналистов – все пижоны вылетели с мундиаля, вперед прошли те, кто серьезно работал, а не гонялся за личными рекордами.

С этой фразой трудно не согласиться. Никто из следивших за развитием событий ЧМ не ожидал такой развязки, и мы могли увидеть плачущего Неймара, опустошенного Ришарлисона и ошарашенную проигрышем сборную Бразилии.

Можно много шутить, что это было наказанием за то, что на пресс-конференции команды их менеджер грубо вышвырнул прыгнувшую на стол кошку, но недооценивать сборную Хорватии тоже было неразумно.