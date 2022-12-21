Чемпионат мира по футболу завершился. Позади 64 матча, в которых 32 команды боролись за титул чемпиона. В этот раз победу одержала Аргентина.
Рекорды и праздник Месси: подводим итоги ЧМ по футболу
Всего на ЧМ в Катаре было сыграно 64 матча, в которых 32 команды боролись за титул чемпиона. Золото досталось Аргентине, которая в третий раз стала чемпионом мира – впервые страна выиграла чемпионат в 1978 году, тогда турнир проходил на территории страны. В 1986 году Аргентина повторила успех.
Серебро – у французов, которые стали победителями прошлого чемпионата. Нельзя сказать, что они были рады такому результату, потому что боролись за победу до последнего и мечтали защитить титул.
А зрителям эта борьба подарила потрясающий матч, в котором было все: и кажущаяся близкой победа аргентинцев, которые забили два гола в основное время и расслабились, и камбэк французов, которые в конце второго тайма отыгрались – забили два мяча и сравняли счет. Только после этого игра пошла не на жизнь, а на смерть и завершилась серией пенальти. Наконец-то свой первый титул чемпиона мира завоевал Лионель Месси, который, безусловно, стал звездой этого мундиаля: его признали лучшим игроком финала и всего чемпионата мира.
Побит рекорд Марадоны
Более того, Месси установил и множество личных рекордов. Так, он побил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей, сыгранных за сборную Аргентины. Для Месси финальный матч против Франции стал уже 26-м в футболке аргентинской команды на чемпионатах мира. Марадона сыграл за Аргентину в 21-м матче. Кроме того, Лионель улучшил рекорд Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионате мира (26 – 25).
Месси стал первым футболистом в истории, который забивал на всех стадиях в рамках одного чемпионата мира. Он отличился на групповом этапе, в 1/8 финала, в четвертьфинале, полуфинале и в финале, установил рекорд сборной Аргентины по числу забитых мячей на чемпионатах мира. На его счету 13 голов в 26 матчах на турнире. Перечислять достижения Лионеля Месси можно еще долго. Но, вероятнее всего, этот чемпионат мира станет для футболиста последним.
Однако не только Лионель Месси и его сборная превратили этот ЧМ в праздник. Оглядываясь назад, замечаем, сколько эмоций принесли зрителям практически все участники чемпионата. Кстати, на матчи было продано три миллиона билетов, а во всем мире за ходом игр, по оценке ФИФА, наблюдало около пяти миллиардов человек.
Не трогай котика!
Этот мундиаль во многом оказался неожиданностью. Удивили фавориты ЧМ – сборная Бразилии, на которую делалась основная ставка этого чемпионата и которую команда хорватов выбила в четвертьфинале с чемпионата мира. Как сказал один из коллег-журналистов – все пижоны вылетели с мундиаля, вперед прошли те, кто серьезно работал, а не гонялся за личными рекордами.
С этой фразой трудно не согласиться. Никто из следивших за развитием событий ЧМ не ожидал такой развязки, и мы могли увидеть плачущего Неймара, опустошенного Ришарлисона и ошарашенную проигрышем сборную Бразилии.
Можно много шутить, что это было наказанием за то, что на пресс-конференции команды их менеджер грубо вышвырнул прыгнувшую на стол кошку, но недооценивать сборную Хорватии тоже было неразумно.
Можно считать сборную Хорватии скучной и возрастной, можно говорить, что они не заслужили своих медалей, но они работали именно на результат, а не зрелища. Что и получили – третье место. И не стоит забывать, что хорваты не первый раз завоевывают медали мундиаля: в этот раз стали бронзовыми призерами чемпионата мира, а в 2018 году, уступив Франции (4:2), завоевали серебро. Златко Далич, главный тренер хорватской сборной, в этот раз в матче с Бразилией выбрал единственно верную тактику обороны, которая в итоге сработала. А зрелищным футболом мы насладились в финале.