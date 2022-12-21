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Государство снова будет компенсировать покупку электромобилей. На какую сумму можно рассчитывать?

BNS
Государство снова будет компенсировать покупку электромобилей. На какую сумму можно рассчитывать?
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Электромобиль.
Электромобиль. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство окружающей среды направило на согласование условия субсидирования покупки транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

Согласно законопроекту, целью субсидии является сокращение выбросов двуокиси углерода (CO2) и других загрязняющих веществ в транспортном секторе Эстонии и тем самым улучшение состояния окружающей среды и содействие внедрению альтернативных видов топлива для снижения зависимости от ископаемых видов топлива.

Целью субсидии также является мотивация людей использовать автомобили с нулевым уровнем выбросов вместо автомобилей, использующих ископаемое топливо. Подать заявку на получение субсидии могут как юридические, так и физические лица. Субсидия предоставляется на приобретение полностью электрических автомобилей и фургонов, в том числе работающих на водородных топливных элементах, а также грузовых электровелосипедов.

На субсидии будет выделено девять миллионов евро.

Советник климатического отдела Министерства окружающей среды Марис Арро напомнила в начале ноября, что предыдущая мера, известная в просторечии как субсидия на электромобили, оказалась очень популярной в 2020 году, и деньги закончились через несколько минут после открытия тура заявок.

Субсидия на покупку полностью электрического легкового автомобиля и фургона составляет 4000 евро для юридического лица и 5000 евро для физического лица, субсидия на покупку грузового электровелосипеда составляет до 50 процентов от покупной цены для юридического лица, но не более более 1000 евро, а для физического лица до 50 процентов от покупной цены, но не более 1200 евро.

Поскольку целью субсидии является сокращение выбросов CO2 в Эстонии, транспортное средство, приобретенное за счет субсидии, должно эксплуатироваться в основном на территории Эстонии.

Активизация вторичного рынка электромобилей также рассматривается как следствие субсидии, которая в первую очередь должна принести пользу людям, желающим приобрести электромобили у частных потребителей.

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