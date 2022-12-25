Эвелина Ведом: история нашей семьи – в елочных украшениях

Теплый праздничный интерьер гостиной в доме Эвелины Ведом. Фото: личный архив

– А что вы делаете с отслужившими и поднадоевшими вам украшениями?

– Я за зеленый подход и безотходное декорирование помещений! В этом году я использую для новогоднего декора сухие соцветия гортензий, которые после праздника можно просто сжечь в камине. У меня есть довольно универсальный набор предметов новогодне-рождественского декора, которые взаимозаменяются и сочетаются между собой. Еще интересно при украшении помещения продумать то, какую историю вы хотите рассказать с помощью этих украшений – цветочную, с использованием живых или сухих цветов, или сказочную, с участием Щелкунчика, гномиков или фей; лесную, с шишками, мхами и ветками. Можно, например, фарфоровую или деревянную – с наличием статуэток, вазочек и различных поделок.

У нас уже много лет искусственная елка. Я – садовод, и не понаслышке знаю, как долго растут ели: из семечка до двухметровой красавицы – лет десять! А если мне захочется вдохнуть аромат хвои, я выйду в сад или же поставлю на стол новогоднюю композицию с живыми еловыми или сосновыми ветвями. Их я, кстати, могу нарезать у себя в саду.

Елку украшаем по возможности все вместе – достаем и перебираем все игрушки, вспоминаем, где и когда, по какому случаю они были приобретены.

– Сколько экземпляров в вашей коллекции елочных игрушек? И какие из них самые старые?