В праздники самое время ходить в гости. Мы решили заглянуть к искусствоведу, историку культуры и переводчику Эвелине Ведом и узнать, как отмечают Рождество и Новый год в ее семье.
Эвелина Ведом: история нашей семьи – в елочных украшениях
– Ваши первые воспоминания о наряженной елке – какие они?
– Самые волшебные! Мне было, наверное, года три. Я запомнила огромную елку, сверкающую, с настоящими горящими свечами! Мы всегда наряжали елку всей семьей: развешивали игрушки и гирлянды с разноцветными фонариками, закрепляли подсвечники со свечами – я еще застала такой тип украшений! Но больше всего мне нравился «дождик» – пушистый, серебристый и золотистый, струящийся, состоящий из тоненьких нитей фольги! С ним елка преображалась и становилась настоящим волшебным деревом!
А как прекрасна общая атмосфера приподнятого настроения, воодушевления, ожидания чудес, Деда Мороза и подарков! Вся семья суетится на кухне, разносится аромат пирогов, бабушкиного «Наполеона»! Моей задачей, когда я подросла, было красиво накрыть стол на 10-12 гостей: у нас на празднование Нового года собиралась вся наша большая семья!
– Когда вы обычно ставите елку?
– Сейчас мы ставим елку к первому воскресенью Адвента, да и весь дом я украшаю к началу декабря. Мы живем в этой сказочной атмосфере целый месяц, ожидая и предвкушая самые красивые и чудесные зимние праздники! И такое ожидание, когда есть время замедлиться, подумать, замереть, залюбовавшись, – это и есть сам праздник!
Каждый год я заранее продумываю, как и в какой цветовой гамме украшу тот или иной уголок дома, ту или иную комнату! Например, в этом году мне захотелось побольше красного цвета, которого я избегала, сама не могу объяснить почему, два-три предыдущих года и украшала дом в зелено-бело-золотых тонах, но в этом году вновь достала коробку с мишурой и украшениями красного цвета.
– А что вы делаете с отслужившими и поднадоевшими вам украшениями?
– Я за зеленый подход и безотходное декорирование помещений! В этом году я использую для новогоднего декора сухие соцветия гортензий, которые после праздника можно просто сжечь в камине. У меня есть довольно универсальный набор предметов новогодне-рождественского декора, которые взаимозаменяются и сочетаются между собой. Еще интересно при украшении помещения продумать то, какую историю вы хотите рассказать с помощью этих украшений – цветочную, с использованием живых или сухих цветов, или сказочную, с участием Щелкунчика, гномиков или фей; лесную, с шишками, мхами и ветками. Можно, например, фарфоровую или деревянную – с наличием статуэток, вазочек и различных поделок.
У нас уже много лет искусственная елка. Я – садовод, и не понаслышке знаю, как долго растут ели: из семечка до двухметровой красавицы – лет десять! А если мне захочется вдохнуть аромат хвои, я выйду в сад или же поставлю на стол новогоднюю композицию с живыми еловыми или сосновыми ветвями. Их я, кстати, могу нарезать у себя в саду.
Елку украшаем по возможности все вместе – достаем и перебираем все игрушки, вспоминаем, где и когда, по какому случаю они были приобретены.
– Сколько экземпляров в вашей коллекции елочных игрушек? И какие из них самые старые?
– Не считала, но, наверное, несколько десятков. Самые старые – это лыжник и космонавт из ваты и бумаги, с фарфоровыми лицами, бумажная Муха-Цокотуха и кукушка из фольги 1950-х годов. Стеклянные выдувные игрушки эпохи правления Хрущева, середины 1960-х годов, и набранные из бусин игрушки из ГДР. И моя гордость – это чудом уцелевшая гирлянда из бумажных флажков 1950-х годов. Нашла их у бабушки в письменном столе уже после ее кончины, мгновенно вспомнила, как эта гирлянда выглядела на елке моего детства, и легко ее восстановила!
– Для вас украшение елки – обряд, дань традиции или милая привычка?
– Наша новогодне-рождественская елка – своеобразная история нашей семьи! Из каждого нового путешествия мы обязательно привозим елочное украшение на память. Есть у нас, например, шар из Ватикана с фрагментом изображения фрески Микеланджело, керамический ярко-желтый лимон из Амальфи, выдувные стеклянные игрушки из московского ГУМа, фарфоровые сине-белые игрушки из голландского Делфта... Есть игрушки, которые мастерили мои дети, когда были еще совсем маленькими, есть и те, которые с детства помню я, и мы их бережно храним.
А еще у нас в семье, буквально пару лет назад, появилась красивая традиция. Устав ломать голову над ежегодными многочисленными праздничными подарками – а на праздники собирается вся семья, это около пятнадцати человек близких родственников, каждый покупает понравившееся елочное украшение, которое красиво упаковывается, и затем Дед Мороз разыгрывает их в лотерею на Рождество, в тихую ночь. Это и сюрприз, и память, и вполне функциональный подарок. И, таким образом, история семьи, запечатленная в елочных украшениях, продолжается!
– Вы сказали, что елка стоит и вы празднуете целый месяц – то есть от лютеранского Рождества до православного?
– Наша елка стоит даже дольше – от первого воскресенья Адвента до православного Крещения. Это помогает создать уютную и душевную атмосферу, праздничное настроение в самое темное время года! А уже к середине января, когда день становится длиннее и солнце выглядывает чаще, я убираю весь новогодний декор. После шумных и ярких праздников уже хочется чистоты, тишины и покоя.
– Какие традиции в вашей семье самые почитаемые?
– Для нашей семьи важно собраться на Рождество и Новый год всей семьей. При этом сделать это так, чтобы ни одной хозяйке не было обидно и каждая могла бы принять гостей и проявить гостеприимство. Поэтому мы собираемся и в лютеранское Рождество, и на Новый год, и по возможности в православное Рождество, а также на Старый Новый год или на Крещение. При этом застолье и угощения – это, конечно, важная часть праздника, но для нас всегда важнее программа развлечений, которую хозяева – принимающая сторона – продумывают заранее. И если Рождество – это скорее уютные семейные посиделки с подарками и душевными разговорами, то Новый год – всегда веселый шумный тематический костюмированный праздник, с играми, с заранее подготовленными выступлениями, шутками, танцами и фейерверком! Не раз бывали и катания на санках с горок прямо в новогоднюю ночь! В православное Рождество мы посещаем храм и ужинаем все вместе.
– Что бы вы пожелали нашим читателям?
– Прежде всего гармонии и мира в их домах и душах! Праздничное настроение создают незначительные, но очень приятные мелочи, которые может позволить себе каждый: праздничное украшение стола, которое можно смастерить всем вместе, горящие свечи, любимое рождественское блюдо или напиток, написанная от руки поздравительная открытка, которые мы теперь так редко получаем или отправляем. Позвольте себе эту небольшую роскошь! Посещение тематической выставки или концерта, театральное представление, дарящий радость кинофильм либо же просто поездка к морю или прогулка по заснеженному лесу. Пусть это предрождественское время пройдет в приятных заботах, пусть оно будет наполнено теплом сердец, вниманием друг к другу и удовольствием от личного общения!