С начала войны 24 февраля украинские войска уничтожили более 3000 российских танков.
Киев: Россия потеряла в Украине более 3000 танков и около ста тысяч человек
Штаб вооруженных сил Украины объявил в среду утром в Facebook, что за последние 24 часа захватчики потеряли семь танков и что с начала полномасштабного вторжения они потеряли уже 3002 танка.
Боевые потери российской армии минувшей ночью составили около 510 человек, а с момента начала вторжения в Украину 24 февраля они достигнут к утру среды, 21 декабря, около 99 740 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Кроме того, за последние сутки Россия потеряла на Украине пять единиц бронетехники, десяток артиллерийских орудий, две ракетные установки и девять автомобилей (включая автоцистерну с горюче-смазочными материалами) и одну единицу спецтехники.
Были сбиты один самолет, один вертолет и восемь беспилотников.
Всего с начала вторжения Россия потеряла 5979 единиц бронетехники, 1972 артиллерийских орудия, 412 ракетных установок, 212 зенитных комплексов, 4608 грузовиков, 178 единиц спецтехники и 16 кораблей. Было уничтожено 282 самолета и 267 вертолетов, сбито 1688 беспилотников и 653 крылатых ракет.