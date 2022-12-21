Киев: Россия потеряла в Украине более 3000 танков и около ста тысяч человек

Штаб вооруженных сил Украины объявил в среду утром в Facebook, что за последние 24 часа захватчики потеряли семь танков и что с начала полномасштабного вторжения они потеряли уже 3002 танка.

Боевые потери российской армии минувшей ночью составили около 510 человек, а с момента начала вторжения в Украину 24 февраля они достигнут к утру среды, 21 декабря, около 99 740 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, за последние сутки Россия потеряла на Украине пять единиц бронетехники, десяток артиллерийских орудий, две ракетные установки и девять автомобилей (включая автоцистерну с горюче-смазочными материалами) и одну единицу спецтехники.

Были сбиты один самолет, один вертолет и восемь беспилотников.