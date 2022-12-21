Рождественское чудо: житель Вильянди решил подарить машину многодетной семье

«Я и сам терял ребенка, - вздохнул Ярвекюльг. - Это так».

Идея подарить машину пришла ему в голову спонтанно. Раньше Ярвекюльг ездил на ней на выступления: он музыкант. Теперь нужные ему для выступлений вещи стали компактнее, и эта машина больше не нужна. В последнее время на ней ездили пару раз в год, но технически она исправна, не ржавая и не нуждается в ремонте.

Он получил массу писем от людей, находящихся в больших неприятностях. «Не верится, что так много людей доверились мне и поделились своим горем», - признал он. В то же время многие обвиняли его в обмане и называли кибермошенником.

Ярвекюльг подтвердил, что в подарке нет никаких подводных камней: все именно так, как он обещал.

В огромном потоке писем Ярвекюльг отыскал сообщение от многодетной семьи из Килинги-Нымме, которая в этом году при пожаре потеряла дом и ребенка. До пожара в семье случилось еще одно горе: один из их детей утонул. Сейчас семья из 11 человек живет в трех комнатах. Ярвекюльг чувствовал, что, хотя он хотел бы помочь многим другим, отдать машину этой многодетной семье будет самым верным решением.

Отец семейства работает в Финляндии. Ярвекюльг связался с ним в среду, и в ходе разговора еще раз убедился, что отдает машину в правильные руки. «После Рождества мы оформим подарок. Нам придется заключить договор купли-продажи за один евро, и тогда машина покинет мой двор», - сказал Ярвекюльг.

Оглядываясь назад, он сказал, что лучше было бы отдать машину по-тихому. «Это не пиар-ход, я не какой-то там герой», - подчеркнул он. По его словам, он просто не верил, что его объявление разлетится по интернету. «У меня правда больше нет машин, которые я мог бы отдать», - с сожалением заявил Ярвекюльг.