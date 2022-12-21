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Отголоски бури ⟩ Коммунальные службы Таллинна до сих пор не могут справиться со снегом

Анастасия Усова
, репортер
Коммунальные службы Таллинна до сих пор не могут справиться со снегом
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Перед остановкой Раадику, что возле школы Махтра в Таллинне, снег закрыл половину полосы движения, вынуждая автобусы и другой транспорт выезжать на встречную полосу.
Перед остановкой Раадику, что возле школы Махтра в Таллинне, снег закрыл половину полосы движения, вынуждая автобусы и другой транспорт выезжать на встречную полосу. Фото: Читатель Rus.Postimees

В понедельник, 19 декабря, в редакцию обратился читатель Rus.Postimees Роман, обеспокоенный состоянием дорог: из-за некачественной уборки снега возле остановки Раадику в Таллинне автобусы и другой транспорт вынуждены выезжать на встречную полосу. Мы обратилась в Департамент коммунального хозяйства Таллинна, чтобы выяснить ситуацию.

По словам Романа, после снежной бури «Биргит» коммунальные службы неделю не могли убрать снег на дороге перед остановкой Раадику. Из-за этого полоса движения, по которой регулярно проезжают автобусы, стала в половину уже, вынуждая общественный и частный транспорт выезжать на встречную полосу. Особое беспокойство у Романа вызвало то, что вся эта картина развернулась прямо перед школой Махтра, где дети, идущие на занятия или домой, часто перебегают дорогу.

Тармо Сульг, заместитель директора Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, сообщил в письме, что из-за количества выпавшего снега снегоуборочным машинам не везде удалось полностью расчистить дороги, и в городе еще много таких мест, где из-за снега дороги сужены: «Сразу после бури снег с проезжих частей убирали в ночное время, так как организовать уборку и вывоз снега на улицах с интенсивным движением днем ​​не представлялось возможным».

По его словам, дорога возле остановки Раадику была очищена от снега в ночь на 20 декабря, но на этом работы не закончатся: «Работы будут продолжены и на этой неделе», - добавил он. 

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