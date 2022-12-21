В понедельник, 19 декабря, в редакцию обратился читатель Rus.Postimees Роман, обеспокоенный состоянием дорог: из-за некачественной уборки снега возле остановки Раадику в Таллинне автобусы и другой транспорт вынуждены выезжать на встречную полосу. Мы обратилась в Департамент коммунального хозяйства Таллинна, чтобы выяснить ситуацию.
Отголоски бури ⟩ Коммунальные службы Таллинна до сих пор не могут справиться со снегом
По словам Романа, после снежной бури «Биргит» коммунальные службы неделю не могли убрать снег на дороге перед остановкой Раадику. Из-за этого полоса движения, по которой регулярно проезжают автобусы, стала в половину уже, вынуждая общественный и частный транспорт выезжать на встречную полосу. Особое беспокойство у Романа вызвало то, что вся эта картина развернулась прямо перед школой Махтра, где дети, идущие на занятия или домой, часто перебегают дорогу.
Тармо Сульг, заместитель директора Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, сообщил в письме, что из-за количества выпавшего снега снегоуборочным машинам не везде удалось полностью расчистить дороги, и в городе еще много таких мест, где из-за снега дороги сужены: «Сразу после бури снег с проезжих частей убирали в ночное время, так как организовать уборку и вывоз снега на улицах с интенсивным движением днем не представлялось возможным».
По его словам, дорога возле остановки Раадику была очищена от снега в ночь на 20 декабря, но на этом работы не закончатся: «Работы будут продолжены и на этой неделе», - добавил он.