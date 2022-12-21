Стоимость электроэнергии в четверг приятно удивит

Самой высокой – 239,99 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в четверг утром с 7 до 8 часов, а самой низкой – в ночь на пятницу, с полуночи до часу ночи, когда она упадет до 130,01 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в четверг 197,99 евро за мегаватт-час – как и в Эстонии.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.