ФОТО ⟩ Производитель раскрыл цену возрожденного «Москвича»

Для сравнения, цены на Dacia Duster начинаются от 15 790 евро, сообщается на сайте City Motors. Цена на Peugeot 2008 начинается от 24 300 евро, а на Volkswagen T-Cross примерно от 24 000.

Как пишет РИА Новости на основе отчета автопроизводителя, эта модель «Москвича» будет сходить с конвейера в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом.

До конца года автомобили поступят в 11 московских автосалонов.

Серийное производство Москвича 3 стартовало 23 ноября.

После презентации Reuters писал, что автомобиль внешне идентичен компактному внедорожнику Sehol X4, также известному как JAC JS4, производства китайской JAC.

Источники сообщили агентству Reuters, что использовались дизайн, технология и платформа JAC с деталями, полученными из Китая, а автомобили, показанные на презентации, имели многочисленные шильдики JAC.