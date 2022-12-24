По всей Эстонии в первое воскресенье Адвента торжественно зажигают свечи и начинают готовиться к Рождеству. На Ратушной площади столицы, в любом магазине и большинстве кафе вас ждут пипаркооки, глёг, кровяные колбаски. Но если хочется разнообразия, то можно заглянуть и в рождественское меню других стран. Начнем с напитков.
Рождественское меню других стран: какое оно?
Глинтвейн, глёг, эгг-ног и маковое молоко
С глинтвейном все просто: это нагретое красное вино с согревающими специями (имбирь, корица, кардамон, гвоздика, бадьян), в состав может входить также лимонная и апельсиновая цедра или сушеные апельсиновые корочки, сухофрукты и свежие яблоки или груши. Главное отличие глинтвейна от глёга (который более привычен жителям Скандинавии и стран Балтии) в том, что глёг традиционно делается не на основе вина, а на основе сока темных ягод – малина, смородина, вишня, черника. Набор пряностей и специй похож на те, что добавляются к глинтвейну, дополнением также служат орехи и изюм. Алкогольную же составляющую в глёг добавляют отдельно, например, бренди или ром. Кстати, глинтвейн может делаться не только на основе красного вина, но и на основе белого. И глёг может быть не только темно-красным, но и светлым – на основе облепихового и даже яблочного сока. (Муми-мама подогревала для простуженных малышей яблочный сок с корицей – почти что глёг).
Ром, в принципе, является королем рождественских пуншей разных стран, и не только в Южной Америке. Например, в США и Канаде главный праздничный напиток – это эгг-ног, в состав которого входят взбитые яйца, сахар, молоко, ваниль, корица и, конечно же, ром. Такой ромовый гоголь-моголь подается как холодным, так и горячим.
Если же вас больше интересуют безалкогольные напитки, то стоит расширить праздничное меню маковым молоком, которое входит в список обязательных рождественских блюд в Литве. Готовится этот напиток очень просто: маковые зерна запаривают кипятком и протирают вместе с водой до получения молочного оттенка, по желанию добавляют мед или сахар.
Рыба или колбаса
Кровяные колбаски всегда актуальны к празднику, и не только в Эстонии. Но только здесь наполняют их перловой кашей, а в южных странах – чаще рисом или кукурузной кашей, встречаются варианты и с гречкой, и с овсянкой, и даже с каштанами. Стоит поэкспериментировать! Но все равно не забывайте о брусничном соусе и гарнире из маринованной тыквы, мы все же в Эстонии.
Главный раскол в меню идет все же не по наполнению колбас, а по основному блюду рождественского стола – рыба или мясо. Все очень просто. В странах с католическими традициями, например в Литве, Польше, Чехии, в Сочельник на столе будет карп. Все мясное и молочное – уже после наступления Рождества. В рождественском меню датчан, шведов и англичан вы скорее встретите гуся, а вот во Франции – индейку. В Норвегии традиционна жареная свинина; в Германии же палитра блюд намного шире: и свинина, и гусь, и индейка, и знакомые нам кровяные колбасы – выбор зависит уже от региона.
Рейтинг десертов
История любимых нами пипаркооков – пряного печенья – восходит к имбирному хлебу, который привезли из Армении во Францию в 992 году, и далее имбирные пряники распространились по всему миру. В Средневековье появились гильдии мастеров в Германии, контролирующие производство имбирных пряников. Пряничные домики, пряничные человечки – Рождество без них немыслимо, но это не единственный праздничный десерт.
Во-первых, начнем с традиционного английского пудинга. «Алиса, знакомься, плам-пудинг!» Готовится плам-пудинг на пару, с добавлением орехов, сухофруктов и околопочечного говяжьего жира и варится в первые дни декабря, потому что ему надо успеть еще созреть и настояться к праздничному столу, нагулять ароматов. Перед подачей пудинг прогревается, пропитывается бренди и подается подожженным – это так называемое фламбе.
В Германии главное рождественское сладкое блюдо – штоллен, дрожжевой кекс с начинкой из цукатов, сухофруктов, орехов или марципана. Его также пекут заранее и выдерживают три-четыре недели до праздника. Присыпанный сахарной пудрой прямоугольный штоллен похож на младенца в пеленках и символизирует новорожденного Христа.
Итальянский десерт панеттоне по одной из версий расшифровывается как «хлеб роскоши», его также готовят из очень сдобного дрожжевого теста с цукатами и сухофруктами, а по форме он скорее напоминает кулич (круглый и высокий) и может быть украшен глазурью и марципановыми цветами.
В Скандинавии (например, в Швеции или в Дании) в качестве рождественского сладкого блюда выступает… рисовая каша (на самом деле, конечно же, рисовый пудинг) – со взбитыми сливками, миндалем, лимонной цедрой или изюмом.
Некоторые непривычные нам рождественские сладости вы, вероятно, приготовить к лютеранскому Рождеству не успеете, но на православное Рождество разнообразить привычный стол вам по силам!
Превращаем домашний кекс в рождественский десерт
Один и тот же вид домашней выпечки в Америке и во Франции называется по-разному: фунтовый кекс и кекс «Четыре четверти».
Рецепт прост, в равных по весу частях берутся:
• сливочное масло
• коричневый сахар
• яйца
• мука
Чтобы получить рождественское лакомство, добавьте на выбор корицу, кардамон, гвоздику, мускатный орех, а еще сухофрукты, цукаты и орехи (которые предварительно надо замочить в ароматном крепком алкоголе).
Традиционно этим кексом начинают заниматься в начале декабря, чтобы испеченный кекс завернуть в фольгу, а потом в течение двух-трех недель иногда разворачивать его и аккуратно «поить» ромом или бренди. Нет, не буквально заливать алкоголем, но аккуратно смазывать кисточкой.
Для создания безалкогольного кекса его не нужно пропитывать алкоголем. А тот алкоголь, в котором были замочены сухофрукты, можно просто не учитывать – за 1,5 часа выпекания он точно испарится.