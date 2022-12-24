Рождественское меню других стран: какое оно?

Глинтвейн, глёг, эгг-ног и маковое молоко

С глинтвейном все просто: это нагретое красное вино с согревающими специями (имбирь, корица, кардамон, гвоздика, бадьян), в состав может входить также лимонная и апельсиновая цедра или сушеные апельсиновые корочки, сухофрукты и свежие яблоки или груши. Главное отличие глинтвейна от глёга (который более привычен жителям Скандинавии и стран Балтии) в том, что глёг традиционно делается не на основе вина, а на основе сока темных ягод – малина, смородина, вишня, черника. Набор пряностей и специй похож на те, что добавляются к глинтвейну, дополнением также служат орехи и изюм. Алкогольную же составляющую в глёг добавляют отдельно, например, бренди или ром. Кстати, глинтвейн может делаться не только на основе красного вина, но и на основе белого. И глёг может быть не только темно-красным, но и светлым – на основе облепихового и даже яблочного сока. (Муми-мама подогревала для простуженных малышей яблочный сок с корицей – почти что глёг).