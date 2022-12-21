Моряки недовольны поведением компании Tallink: профсоюз организовал пикет

«От имени профсоюза мы даем работникам Tallink возможность высказать свое мнение относительно заработной платы и кадровой политики компании. Работодатель продолжает действовать злонамеренно и подло, поскольку после прерывания переговоров морским судам были отправлены шкалы окладов на предстоящий год, которые не соответствовали ни озвученным за столом переговоров цифрам, ни тому уровню зарплат, которые требовал профсоюз», – сказал глава EMSA Юри Лембер, а также добавил, что подобное поведение можно считать сознательным и злонамеренным введением в заблуждение сотрудников и членов профсоюза.