Независимый профсоюз моряков Эстонии (EMSA) прервал 13 декабря переговоры по коллективному договору с компанией Tallink Grupp и ее дочерними предприятиями в связи с нарушениями работодателем коллективного договора и жесткой позицией в переговорах по заработной плате, пишет Rus.ERR.
Моряки недовольны поведением компании Tallink: профсоюз организовал пикет
«От имени профсоюза мы даем работникам Tallink возможность высказать свое мнение относительно заработной платы и кадровой политики компании. Работодатель продолжает действовать злонамеренно и подло, поскольку после прерывания переговоров морским судам были отправлены шкалы окладов на предстоящий год, которые не соответствовали ни озвученным за столом переговоров цифрам, ни тому уровню зарплат, которые требовал профсоюз», – сказал глава EMSA Юри Лембер, а также добавил, что подобное поведение можно считать сознательным и злонамеренным введением в заблуждение сотрудников и членов профсоюза.
Профсоюз продолжит предпринимать соответствующие действия и планирует использовать все возможности, вытекающие из закона, для заключения к 2023 году коллективного договора о справедливой заработной плате работников морских судов Tallink Grupp, которые ходят под эстонским флагом.
Пикет работников Tallink состоялся сегодня днем у D-терминала Таллиннского порта.