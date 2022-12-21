Европейская комиссия профинансирует проект военной мобильности в Таллиннском аэропорту

«Возможность союзных войск быстро добраться до Эстонии по воздуху, суше и морю является важной частью сдерживания. Поэтому мы высоко ценим поддержку Европейским союзом таких инвестиций, которые являются важным вкладом в развитие обороноспособности Эстонии», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Проект, получивший название TAMILA, позволит улучшить прием широкофюзеляжных самолетов. Строительство четырех перронов для широкофюзеляжных самолетов значительно улучшит условия приема союзных войск, а их строительство в отдельной части аэропорта обеспечит необходимую свободу действий при развертывании войск. Кроме того, строительство новых топливных резервуаров увеличит емкость топливных хранилищ аэропорта, обеспечивая необходимую надежность поставок.

Геополитическая ситуация в Эстонии увеличила потребность союзников НАТО в размещении войск, что, в свою очередь, означает необходимость улучшения инфраструктуры для облегчения и ускорения военной мобильности в Эстонии. Таллиннский аэропорт имеет длинные и широкие взлетно-посадочные полосы и современную технологию управления воздушным движением, что позволяет использовать аэропорт круглый год. Кроме того, он удобно расположен для доступа к автомобильным и железным дорогам, портам и является важным узлом общеевропейской транспортной сети TEN-T.

«Вопиющая агрессия России против Украины подтвердила необходимость дальнейшего повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры, такой как дороги, мосты и железные дороги, чтобы наши войска и техника могли беспрепятственно перемещаться в пределах границ ЕС. Несмотря на то, что мы увеличили бюджет на военную мобильность, спрос и потребности во много раз превышают предложение. Тем более я рад, что TAMILA входит в число 35 проектов, которые мы можем финансировать. Я желаю Эстонии всяческих успехов в скорейшей реализации этого важного проекта», - сказал Хенрик Хололей, генеральный директор Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту.

Проект был подготовлен и будет реализован в сотрудничестве с Министерством обороны, Министерством экономики и коммуникаций, Государственным центром оборонных инвестиций и Таллиннским аэропортом.