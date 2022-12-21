Проект интеграции освободившихся из тюрем людей в общество отмечен Еврокомиссией

Только что вышедший из тюрьмы человек подвержен высокому риску попасть в цикл новых преступлений, потому что часто чувствует себя беспомощным и изолированным от общества, сообщила в среду BNS пресс-служба Минюста Эстонии. Эстония работаает над этой проблемой, в том числе организуя систему поддержки освободившихся из тюрем, и эта система недавно была отмечена Еврокомиссией как положительный пример.

Министерство юстиции организовало службу постоянной поддержки, которая предоставляет таким людям социальные услуги, чтобы помочь им вернуться на рынок труда. Такая поддержка помогает самостоятельно справляться с жизнью и снижает риск совершения нового преступления. Поддержка навыков преодоления трудностей у освободившихся из тюрьмы важна в числе всего прочего и для обеспечения безопасности общества.

С помощью договорных партнеров министерство предоставляет бывшим заключенным временное жилье и помощника, а они сами решают, хотят ли воспользоваться такими услугами.

По словам руководителя проекта отдела уголовной политики Минюста Станислава Солодова, на сегодняшний день такими услугами воспользовались не меньше 1192 человек. Хотя процесс так называемой реинтеграции и достижение его целей непросты, хороших результатов можно добиться, если между бывшими заключенными и поставщиками услуг поддержки существует прочная и доверительная связь. «Поскольку отсутствие жилья и работы являются основными факторами риска для бывших заключенных в плане совершения нового преступления, наша цель - смягчить такие проблемы, влияющие на общее жизнеобеспечение», - сказал Солодов.