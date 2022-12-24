В то время как наносятся массированные удары по Украине, в информационном пространстве также ведутся ожесточенные битвы. В Литве многие считают, что социальная сеть Facebook занимает пророссийскую позицию.
Литовцы поссорились с Facebook из-за войны
Основная шумиха, поднятая за последние месяцы в социальных сетях, связана с акулой бизнеса Илоном Маском, который купил Twitter и спровоцировал хаос в среде активных пользователей сервиса. Когда предприниматель увольняет часть штата и выступает со странными заявлениями об Украине, люди начинают уходить на другие платформы. А когда блокируется аккаунт OSINT, который передавал общедоступную информацию о ходе военных действий, уместно поставить вопрос, чего же добивается Маск.
В Литве деятельность нового владельца Twitter привлекла мало внимания. Там эта соцсеть не так популярна. Хотя из-за войны в Украине Twitter стал упоминаться чаще, он остается нишевой платформой для некоторых групп – например, для чересчур занятых политиков и журналистов, а также неразговорчивых подростков.
В Литве бесспорным лидером по-прежнему остается Facebook. Многим ясно, что «все прогнило в Meta-королевстве», которое создал Марк Цукерберг для общения, рекламы и новостей. Сейчас сбор денег для Украины, да и просто заявления в поддержку Киева почему-то исчезают, а их авторы ограничиваются в правах за «нарушение норм сообщества».
Похоже на предвзятость
Неприятные тенденции в Facebook заметили и обычные пользователи, и блогеры с десятками тысяч подписчиков. На фоне крайней чувствительности соцсети к поддержке Украины и критике Кремля сами кремлевские тролли смелеют на глазах. Можно сколько угодно подавать жалобы на посты за разжигание ненависти, но это не приводит к ограничениям в адрес их авторов.
Это напоминает преднамеренную политику Meta, которая в угоду кому-то корректирует алгоритмы. Теории заговора, в соответствии с которыми Литвой в Meta занимаются русские, не нашли подтверждений, но и не опровергнуты.
Многим людям ограничивали доступ в Facebook на 24–48 часов за то, что они называли русских «нацистами» или «москалями». Кстати, этим словом и украинцы, и литовцы называют русских начиная с эпохи Средневековья, хотя в наше время оно считается ругательным. По крайней мере, считается таковым в Facebook.
В социальной сети Цукерберга удаляются даже песни в поддержку Украины и ссылки, пройдя по которым, можно сделать пожертвование Украине, а учетные записи авторов таких постов блокируются. Можно обжаловать решение, как поступила, например, влиятельная журналистка Рита Милюте с 88 000 подписчиков, но это редко помогает, если помогает вообще.
Журналист, блогер и активный сторонник Украины Андрюс Тапинас, известный своими акциями по сбору средств на покупку боевых дронов для ВСУ, намеревается покинуть Facebook и перейти в какую-то другую социальную сеть. Когда аккаунт инфлюэнсера с 250 000 подписчиков блокируют за публикацию фотографии разрушенного Крымского моста, невольно возникают подозрения, что дело тут нечисто.
Ссылки на расплывчатые формулировки правил Facebook или обвинения модераторов, отслеживающих посты из Литвы, проблему не решают. Действующий в Литве проект Debunk.org, финансируемый Google, призвал всех, кто недоволен политикой Facebook, собирать и публиковать доказательства несправедливых ограничений.
Тяжело достучаться
Идея была даже поддержана правительством. «Мы внимательно следим за ситуацией с Facebook. Вместе с Debunk.org мы собираем информацию о блокировках. Мы также поддерживаем контакт с корпорацией Meta, пытаясь разобраться с конкретными случаями и найти системные решения», – говорит канцлер правительства Гедре Бальчитите.
Тем не менее вместо сотрудничества Meta решила поиграть мускулами. Сначала была отменена запланированная встреча литовских правительственных чиновников, активиста Тапинаса и представителей Meta – директора политики в Центральной и Восточной Европе Якуба Туровски и директора публичной политики Витнии Салдавы.
Затем Тапинас пожаловался, что некоторые люди, которые начали выкладывать у него в ленте доказательства несправедливых блокировок, получили новый 30-дневный запрет.
В итоге встреча между Meta и правительством Литвы состоялась без Тапинаса, а представители Facebook якобы пообещали детально изучить поднятые проблемы.
Но пока катится снежный ком, литовский парламентский Комитет по безопасности и обороне собирается провести заседание, посвященное политике блокировок в Facebook. Конечно, возмущение политического истеблишмента Литвы вряд ли может загнать Meta в угол. Эта компания легко противостоит Конгрессу США и спорит с Европейской комиссией по вопросу о защите персональных данных. Литва для них вряд ли серьезная проблема. Но Вильнюс может хотя бы попытаться постоять за себя.