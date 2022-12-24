Литовцы поссорились с Facebook из-за войны

Основная шумиха, поднятая за последние месяцы в социальных сетях, связана с акулой бизнеса Илоном Маском, который купил Twitter и спровоцировал хаос в среде активных пользователей сервиса. Когда предприниматель увольняет часть штата и выступает со странными заявлениями об Украине, люди начинают уходить на другие платформы. А когда блокируется аккаунт OSINT, который передавал общедоступную информацию о ходе военных действий, уместно поставить вопрос, чего же добивается Маск.

В Литве деятельность нового владельца Twitter привлекла мало внимания. Там эта соцсеть не так популярна. Хотя из-за войны в Украине Twitter стал упоминаться чаще, он остается нишевой платформой для некоторых групп – например, для чересчур занятых политиков и журналистов, а также неразговорчивых подростков.

В Литве бесспорным лидером по-прежнему остается Facebook. Многим ясно, что «все прогнило в Meta-королевстве», которое создал Марк Цукерберг для общения, рекламы и новостей. Сейчас сбор денег для Украины, да и просто заявления в поддержку Киева почему-то исчезают, а их авторы ограничиваются в правах за «нарушение норм сообщества».

Похоже на предвзятость