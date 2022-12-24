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Литовцы поссорились с Facebook из-за войны

Вайдас Салджюнас, Вильнюс
Литовцы поссорились с Facebook из-за войны
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Демонстранты возле посольства США в Берлине в середине ноября уже требовали от компании Meta положить конец блокировке пользователей, поддерживающих Украину. Теперь то же самое происходит и в Литве.
Демонстранты возле посольства США в Берлине в середине ноября уже требовали от компании Meta положить конец блокировке пользователей, поддерживающих Украину. Теперь то же самое происходит и в Литве. Фото: ОЛАФ ШУЛЬКЕ / IMAGO IMAGES / SCANPIX

В то время как наносятся массированные удары по Украине, в информационном пространстве также ведутся ожесточенные битвы. В Литве многие считают, что социальная сеть Facebook занимает пророссийскую позицию.

Основная шумиха, поднятая за последние месяцы в социальных сетях, связана с акулой бизнеса Илоном Маском, который купил Twitter и спровоцировал хаос в среде активных пользователей сервиса. Когда предприниматель увольняет часть штата и выступает со странными заявлениями об Украине, люди начинают уходить на другие платформы. А когда блокируется аккаунт OSINT, который передавал общедоступную информацию о ходе военных действий, уместно поставить вопрос, чего же добивается Маск.

В Литве деятельность нового владельца Twitter привлекла мало внимания. Там эта соцсеть не так популярна. Хотя из-за войны в Украине Twitter стал упоминаться чаще, он остается нишевой платформой для некоторых групп – например, для чересчур занятых политиков и журналистов, а также неразговорчивых подростков.

В Литве бесспорным лидером по-прежнему остается Facebook. Многим ясно, что «все прогнило в Meta-королевстве», которое создал Марк Цукерберг для общения, рекламы и новостей. Сейчас сбор денег для Украины, да и просто заявления в поддержку Киева почему-то исчезают, а их авторы ограничиваются в правах за «нарушение норм сообщества».

Похоже на предвзятость

Неприятные тенденции в Facebook заметили и обычные пользователи, и блогеры с десятками тысяч подписчиков. На фоне крайней чувствительности соцсети к поддержке Украины и критике Кремля сами кремлевские тролли смелеют на глазах. Можно сколько угодно подавать жалобы на посты за разжигание ненависти, но это не приводит к ограничениям в адрес их авторов.

Это напоминает преднамеренную политику Meta, которая в угоду кому-то корректирует алгоритмы. Теории заговора, в соответствии с которыми Литвой в Meta занимаются русские, не нашли подтверждений, но и не опровергнуты.

Многим людям ограничивали доступ в Facebook на 24–48 часов за то, что они называли русских «нацистами» или «москалями». Кстати, этим словом и украинцы, и литовцы называют русских начиная с эпохи Средневековья, хотя в наше время оно считается ругательным. По крайней мере, считается таковым в Facebook.

В социальной сети Цукерберга удаляются даже песни в поддержку Украины и ссылки, пройдя по которым, можно сделать пожертвование Украине, а учетные записи авторов таких постов блокируются. Можно обжаловать решение, как поступила, например, влиятельная журналистка Рита Милюте с 88 000 подписчиков, но это редко помогает, если помогает вообще.

Журналист, блогер и активный сторонник Украины Андрюс Тапинас, известный своими акциями по сбору средств на покупку боевых дронов для ВСУ, намеревается покинуть Facebook и перейти в какую-то другую социальную сеть. Когда аккаунт инфлюэнсера с 250 000 подписчиков блокируют за публикацию фотографии разрушенного Крымского моста, невольно возникают подозрения, что дело тут нечисто.

Андрюс Тапинас.
Андрюс Тапинас. Фото: SCANPIX

Ссылки на расплывчатые формулировки правил Facebook или обвинения модераторов, отслеживающих посты из Литвы, проблему не решают. Действующий в Литве проект Debunk.org, финансируемый Google, призвал всех, кто недоволен политикой Facebook, собирать и публиковать доказательства несправедливых ограничений.

Тяжело достучаться

Идея была даже поддержана правительством. «Мы внимательно следим за ситуацией с Facebook. Вместе с Debunk.org мы собираем информацию о блокировках. Мы также поддерживаем контакт с корпорацией Meta, пытаясь разобраться с конкретными случаями и найти системные решения», – говорит канцлер правительства Гедре Бальчитите.

Тем не менее вместо сотрудничества Meta решила поиграть мускулами. Сначала была отменена запланированная встреча литовских правительственных чиновников, активиста Тапинаса и представителей Meta – директора политики в Центральной и Восточной Европе Якуба Туровски и директора публичной политики Витнии Салдавы.

Затем Тапинас пожаловался, что некоторые люди, которые начали выкладывать у него в ленте доказательства несправедливых блокировок, получили новый 30-дневный запрет.

В итоге встреча между Meta и правительством Литвы состоялась без Тапинаса, а представители Facebook якобы пообещали детально изучить поднятые проблемы.

Но пока катится снежный ком, литовский парламентский Комитет по безопасности и обороне собирается провести заседание, посвященное политике блокировок в Facebook. Конечно, возмущение политического истеблишмента Литвы вряд ли может загнать Meta в угол. Эта компания легко противостоит Конгрессу США и спорит с Европейской комиссией по вопросу о защите персональных данных. Литва для них вряд ли серьезная проблема. Но Вильнюс может хотя бы попытаться постоять за себя.

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