Президент Карис назначил одиннадцать новых судей

Поздравляя судей с назначением, Карис отметил, что новые судьи не чужие в судебных залах, ведь среди них есть опытные и уважаемые прокуроры, адвокаты, судебные юристы и советники.

«Однако в будущем вам придется сидеть в зале суда совсем за другим столом, в совершенно другой роли, и использовать свои знания для принятия справедливого, обоснованного решения, понятного как участвующим сторонам, так и публике», – обратился глава государства к новым судьям.

Карис напомнил судьям, что их решения могут изменить судьбы людей. «Поэтому люди уже в зале суда должны чувствовать, что с ними будут обращаться справедливо, что государство будет относиться к ним справедливо, потому что судья выносит вердикт от имени Эстонской Республики, – сказал он. – Я не сомневаюсь, что, используя свою практику обвинителя, защитника или советника, вы успешно справитесь с этим».

Глава государства доволен тем, что среди назначенных судей есть те, кто преподавал и продолжает обучать студентов, делился своими знаниями с коллегами, проводил научные исследования и защищал докторские степени. Президент пожелал, чтобы судьи продолжали заниматься преподавательской и научной деятельностью в дополнение к их напряженной работе в будущем.

Пихель Кууск будет работать в Таллиннском административном суде. Маргит Яэтма, Танель Пюрн и Мари Шихалеева будут решать гражданские дела в Тартуском окружном суде. Там же начнет работать и Ану Вилт.

В Харьюском окружном суде будут рассматривать пенитенциарные дела Сандра-Кристин Кярнер, Леа Пяхкель, Маргит Рутс-Дервиши и Андра Силд, а также гражданские дела Нэнси-Марит Мальцева.

Лийза Нуут будет рассматривать пенитенциарные дела в Пярнуском уездном суде.

Судей представил председатель Верховного суда Виллу Кыве, и новые судьи принесли судебную присягу перед главой государства.