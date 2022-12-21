ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Ляэне-Вирумаа заплутавшему у дороги глухарю помогли вернуться в лес

«Некоторое время назад мне позвонил друг, который заметил, что уже несколько дней на обочине дороги находился глухарь, где его жизнь находилась в опасности», - написал орнитолог-любитель Хыбемяги.

«Учитывая, что птица подвергала свою жизнь опасности и в любой момент в темноте она могла попасть под машину, то: сказано - сделано», - написал Хыбемяги.

Он позвал Общество защиты диких животных прийти ему на помощь, потому что иметь дело с глухарем - не то же самое, что иметь дело с маленькой птичкой. Вместе с Анникой, пришедшей на помощь из Общества, они попытались поймать заблудившую птицу.

«Несколько минут по шею в снегу, и добился успеха. Мы провели небольшое исследование его здоровья, а затем отпустили его в большой сосновый лес, где, мы надеемся, он успешно переживет зиму. Точное место разглашать не буду, иначе вы захотите его посетить», - рассказал Хыбемяги.

Спасенный глухарь также получил на ногу персональное кольцо.