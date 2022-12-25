В преддверии Рождества и Нового года Эстония украшена снегом и огнями. Кто-то уже зарядился праздничным настроением, украшает дом, елку, кто-то еще заканчивает отчеты. Но бывает, что в праздничные дни мы сталкиваемся не только с приятными эмоциями: подкрадывается одиночество и ощущение пустоты. Подводя итоги года, мы нередко чувствуем разочарование, а сейчас к нам зачастили горе и чувство вины. Где уж тут радоваться празднику.
Совет психолога ⟩ Как начать радоваться зимним праздникам, если вы одиноки?
Когда я слышу от клиентов о подавленности и чувстве одиночества, то всегда уточняю: «Только ли на праздниках возникает это ощущение? Или в этот период чувство просто обостряется?» Часто рутина поглощает наше внимание. Нам зачастую не хватает времени на какую-то рефлексию, анализ и проживание ситуаций, в которых мы оказываемся. Со временем эмоции, с которыми не хочется встречаться, разные зажатые чувства и неприятные выводы накапливаются.
В праздничные дни мы сбавляем темп, и нас все это нагоняет. И тут можно действительно начать воспринимать праздники как помеху, злиться на их продолжительность и так далее. Можно воспринять свое настроение как возможность встретиться с той частью себя, которая нуждается во внимании, как шанс немного побыть с самим собой. И это первый шаг к улучшению качества своей жизни.
Когда не с кем (или кажется, что не с кем) праздновать Рождество, острее ощущается одиночество. Хотя в некотором смысле человек всегда одинок. Это непростая тема, которой посвящены тысячи книг. Одиночество ощущается неизбежно, его нельзя и не нужно избегать. Свою жизнь мы проживаем сами, и сами несем за нее ответственность. И опыт одиночества нам тоже необходим.
Что значит чувство одиночества
Однако мы никогда не можем быть одни на сто процентов. Мы являемся частью общества с его связями и проектами – чего-то большего, чем «я». Когда мы чувствуем себя одиноко, часто это говорит лишь о том, что нам не хватает ощущения связи с другими, возможно, вполне контактными людьми, которых мы ассоциируем с определенными ощущениями, событиями или смыслами, людьми, которые восполняют недостаток тех или иных эмоций.
Одиночество – это сигнал, что сейчас не реализована наша потребность в контакте. И понимание этого превращает проблему одиночества в задачу по созданию качественных связей с окружающим миром. Можно, конечно, страдать, погружаясь в пучину невыносимой тоски. А можно обратить внимание на тех, кто есть. Приложить усилия, чтобы восстановить отношения или построить новые. Я помню предновогоднюю сессию с пожилым мужчиной, который потерял родителей, брата, жену и дочь. Мы много говорили о горе и одиночестве, но потом он вспомнил про внука, с которым давно прекратил всякое общение. В итоге мужчина сделал первый шаг, чтобы наладить отношения с единственным родственником. Кроме того, он открыл для себя волонтерство как возможность быть в контакте с другими людьми и ощущать себя полезным, способным влиять. Он по-прежнему скучает по тем, кто ушел из его жизни, но тоска стала более светлой, а в его жизнь пришли новые люди.
Найти способ реализовать потребности
Сейчас я особенно часто слышу от украинских военных беженцев и от сопереживающих жителей Эстонии, что неэтично или просто невозможно праздновать, когда идет вой на. И тут очень важно не обесценивать свои чувства по поводу войны и не лишать себя ресурса. Отсутствие радости не приносит пользы военным и жертвам войны, но лишь забирает ваш ресурс. Чувство вины, как солидарность с теми, кто пострадал от вой ны, можно и важно выражать. Подумайте над тем, как вы можете реализовать потребность в причастности к тем, кто страдает от войны и как при этом не забыть о восстановлении своих ресурсов.
У всех свои привычные формы празднования. Есть те, кто любит шумное застолье, и те, кто празднуют в узком кругу близких. Многие выбирают уехать куда-то на праздники, подальше от суеты. Все больше тех, кто ложится спать еще до полуночи, кто проводит праздники в компании фильмов или книг. В зависимости от нашего состояния, привычек, ценностей мы выбираем то, что по душе.
Но бывает и так, что привычка есть, а потребность у нас уже совсем другая. Тогда праздники не принесут желаемого удовольствия. Например, моя подруга всю жизнь устраивает в своем доме вечеринку, готовит огромный стол для десятка друзей. В прошлом году они с мужем впервые изменили традиции и уехали в другой город. Говорит, что так хорошо не чувствовала себя уже пару лет.
Другая привычка – это ожидание праздника. Когда взрослые в детстве устраивают нам праздники, формируется ожидание, что это кто-то извне нам должен организовать радость. И вот, повзрослев, мы ждем, а настроения нету. Секрет в том, чтобы научиться самому создавать себе праздничное настроение. Взять ответственность за чудо в своей жизни.
Как начать радоваться праздникам
1. Брать на себя ответственность за свое настроение, создавать себе праздник. И не раз в год, а чаще.
2. Ловить ощущение «здесь и сейчас». Например, прислушиваться, как хрустит снег под ногами. Обращать внимание на запахи, вкус, цвет, ощущения.
3. Не убегать от негативных эмоций. Разрешать себе грустить, злиться, бояться. Сознавать себя, давать себе возможность побыть с самим собой.
4. Быть внимательным к своим потребностям и думать, как соотнести их с потребностями других.