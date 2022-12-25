Совет психолога ⟩ Как начать радоваться зимним праздникам, если вы одиноки?

Одиночество – это сигнал, что сейчас не реализована наша потребность в контакте. И понимание этого превращает проблему одиночества в задачу по созданию качественных связей с окружающим миром. Можно, конечно, страдать, погружаясь в пучину невыносимой тоски. А можно обратить внимание на тех, кто есть. Приложить усилия, чтобы восстановить отношения или построить новые. Я помню предновогоднюю сессию с пожилым мужчиной, который потерял родителей, брата, жену и дочь. Мы много говорили о горе и одиночестве, но потом он вспомнил про внука, с которым давно прекратил всякое общение. В итоге мужчина сделал первый шаг, чтобы наладить отношения с единственным родственником. Кроме того, он открыл для себя волонтерство как возможность быть в контакте с другими людьми и ощущать себя полезным, способным влиять. Он по-прежнему скучает по тем, кто ушел из его жизни, но тоска стала более светлой, а в его жизнь пришли новые люди.