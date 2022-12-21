Шойгу предложил повысить призывной возраст в России

Об этом Шойгу заявил на коллегии министерства обороны, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. «При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет», - сказал министр.

Кроме того, он предложил разрешить солдатам-срочникам заключать контракт с первого дня службы.

Численность российских вооруженных сил Шойгу хотел бы довести до 1,5 млн военнослужащих, так чтобы контрактников средни них было 695 тысяч.

Путин после выступления Шойгу сказал, что согласен с его инициативами, предложив обсудить их в закрытом режиме.

Предлжения Шойгу о повышении призывного возраста прозвучало после 300 дней войны против Украине и в завершении призывной кампании, участников которых Путин и Шойгу ранее обещали не отправлять в зону боевых действий. Утром в среду Би-би-си рассказывала, как в год войны ежегодная кампания по поиску призывников превзошла предыдущие по масштабу облав и числу нарушений.

Осенью российские депутаты и сенаторы инициировали обсуждение идеи увеличить срок службы в армии по призыву с одного года до двух. После этого газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники писала, что вызвавшая резонанс инициатива не получила поддержки ни в администрации президента, ни в минобороны.