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Ни кубометра из России: Eesti Gaas теперь закупает только сжиженный природный газ

rus.postimees.ee
Ни кубометра из России: Eesti Gaas теперь закупает только сжиженный природный газ
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Зимний запас газа компании Eesti Gaas прибыл на Клайпедский терминал СПГ. Фото иллюстративное.
Зимний запас газа компании Eesti Gaas прибыл на Клайпедский терминал СПГ. Фото иллюстративное. Фото: Eesti Gaas

В этом году компания Eesti Gaas перевела газоснабжение своих клиентов в Балтийском и Финском регионах на сжиженный природный газ (СПГ), и с весны через Клайпедский терминал в Литве закупила пять судов с СПГ.

«Прошлый год освободил нас от необходимости использовать газ из трубы – теперь он поступает к нам по морю с запада, в основном из Норвегии и США, сжатый в сотни раз в резервуарах кораблей-гигантов. Одна партия покрывает почти четверть обычных потребностей Эстонии в газе. Следующий заказанный нами газовый танкер прибудет в Клайпеду в середине января», - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Когда будут налажены новые маршруты поставок и создана новая инфраструктура LNG вместе с портами, цену в нашем регионе начнет снижаться и использование газа будет вновь расширяться. Газ поможет повысить конкурентоспособность эстонского промышленности и ускорить развитие водородных технологий. Кроме того, газ можно было бы использовать для производства электроэнергии, где он заменял бы горючий сланец и поддерживал ветряную и солнечную энергетику в покрытии пиковых нагрузок», - отметил Каасик.

В этом году газ клиентам Eesti Gaas доставили пять крупных танкеров LNG. Газовый танкер Aristidis 1 из США прибыл на Клайпедский терминал в мае, Diamond Gas Crystal из США и Arctic Princess из Норвегии в июне, Isabella из США в октябре и Arctic Aurora из Норвегии в ноябре.

Компания Eesti Gaas начала использовать малый клайпедский LNG-терминал в Литве еще в 2017 году. В 2019 году был подписан договор с Klaipedos Nafta, после чего началась закупка LNG и его перекачка в газовую сеть посредством плавучего терминала Independence. Кроме того, Eesti Gaas уже много лет поставляет автоцистерны с LNG для бункеровки судов и для промышленных потребителей, находящихся вне газовой сети.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан).

Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. В общей сложности концерн имеет 50 000 клиентов и 120 работников. После того как компанию приобрело одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии Infortar, Elenger стал крупнейшим основанным на частном капитале газовым предприятием в регионе. Более 70% продаж предприятия приходится на внешние рынки.

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