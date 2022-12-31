Опрос недели ⟩ Какое личное событие жители Эстонии считают самым главным в уходящем году?

Журналиста вживую увидеть – уже интересно

Какие события? Все хорошо, вот и события. Не болею, не нуждаюсь, долгов нет, так что всем того же желаю. Ездила в теплые страны греться на солнышке. Неделю выдержала, на большее сил не хватило, домой попросилась. Не по мне эта жара и заграница. Там людей полно, все шумные. А у нас тихо, все свое, родное, ничего лучше не было и нет. Но это не событие. Событие, это когда на всю жизнь память, изменения какие-то, всех трогающие, а поездка – баловство одно. Вот вы мне газету дали, а я ее уже получила, каждую неделю в ящик кладут. Прочитала уже всю. Вы опросы делаете, я узнала вас, интересно на живого журналиста посмотреть. Вот это, наверное, событие и есть. Газета по городу ходит, в лицо узнать можно.

Операцию удачно сделали сватье в 94 года

Событий полно! У меня, у дочерей в семьях. Их у меня две. Старшая с мужем большой ремонт в квартире затеяли, давно к этому шли. Его маме, сватье моей – а ей, ой-ой, девяносто четыре года уже отпраздновали, – очень удачно операцию сделали. Живет самостоятельно, помощи не просит и держит двух кошек. Сам зять у меня молодец, они со старшей-то купили квартиру в этом году в Египте. Сказали, что удобно очень, чтоб не переплачивать на курортах, а ездить к себе. Практично же: набрали билетов заранее, и, как свободные деньки, вжик – и на теплом море. У младшей тоже все очень хорошо, работает в турагентстве, дела наладились в этом году, а то ковид ведь был. Ее дочь, внучка моя, начала у нее работать в агентстве. Недавно вернулась из Туниса. Очень у нее хорошо получается составлять туры, разбирается уже во всем. Так что событий полно, всего и не перечислить. Я самая счастливая, можете так и написать.