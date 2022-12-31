На праздничной неделе Rus.Postimees решил узнать, какое событие жители Эстонии считают для себя самым главным в уходящем году.
Опрос недели ⟩ Какое личное событие жители Эстонии считают самым главным в уходящем году?
ЕЛЕНА КУПРИНА, домохозяйка (ТАЛЛИНН)
Перевела ребенка в другую школу
У нас в семье два больших события. Я давно-давно планировала и наконец перевела ребенка в новую школу, в которую мы очень хотели попасть. Ребенок там очень хорошо учится, ему нравится. Я волновалась, что ему будет немножко сложно на новом месте, но он справился. Это было большое осеннее событие для нас. А мне лично удалось отдохнуть за городом. Впервые я провела целое лето на даче. Очень необычная для меня жизнь, близость с природой. Здорово. Были дни, когда даже без мужа жили с ребенком вдвоем – и ничего, дачная жизнь оказалась мне по плечу. Это большое летнее событие, важное для меня. И я очень довольна!
ИГОРЬ ДИРИС, счастливый отец (ТАЛЛИНН)
Родился сын, мы его давно ждали
Для меня, бесспорно, самое яркое событие этого года – рождение сына Кирилла. Мы давно хотели сына и теперь очень счастливы. Конечно, очень непривычно сначала было. То мы с женой вдвоем, все время вместе, все заботы – о себе и друг друге, а тут нас трое. И такое счастье – заботиться о маленьком человечке. Это очень сближает. Мы чувствуем себя настоящей семьей, трудно передать чувства, которые нас переполняют в этом году. Кардинально изменилась не только наша жизнь, изменилась жизнь вокруг нас, родственники стали другими. Нам с женой настолько приятно, что у нас появился малыш, что все заботы, пусть они и необычны, – впервые, и они в радость. Я испытываю такое удовольствие, что он у нас, наш, и в нем мы. Это так здорово, что трудно объяснить.
РАИСА СИМОНОВА, пенсионерка (ЙЫХВИ)
Журналиста вживую увидеть – уже интересно
Какие события? Все хорошо, вот и события. Не болею, не нуждаюсь, долгов нет, так что всем того же желаю. Ездила в теплые страны греться на солнышке. Неделю выдержала, на большее сил не хватило, домой попросилась. Не по мне эта жара и заграница. Там людей полно, все шумные. А у нас тихо, все свое, родное, ничего лучше не было и нет. Но это не событие. Событие, это когда на всю жизнь память, изменения какие-то, всех трогающие, а поездка – баловство одно. Вот вы мне газету дали, а я ее уже получила, каждую неделю в ящик кладут. Прочитала уже всю. Вы опросы делаете, я узнала вас, интересно на живого журналиста посмотреть. Вот это, наверное, событие и есть. Газета по городу ходит, в лицо узнать можно.
ТАМАРА РЕЗВИНА, пищевой технолог (ЛОКСА)
Операцию удачно сделали сватье в 94 года
Событий полно! У меня, у дочерей в семьях. Их у меня две. Старшая с мужем большой ремонт в квартире затеяли, давно к этому шли. Его маме, сватье моей – а ей, ой-ой, девяносто четыре года уже отпраздновали, – очень удачно операцию сделали. Живет самостоятельно, помощи не просит и держит двух кошек. Сам зять у меня молодец, они со старшей-то купили квартиру в этом году в Египте. Сказали, что удобно очень, чтоб не переплачивать на курортах, а ездить к себе. Практично же: набрали билетов заранее, и, как свободные деньки, вжик – и на теплом море. У младшей тоже все очень хорошо, работает в турагентстве, дела наладились в этом году, а то ковид ведь был. Ее дочь, внучка моя, начала у нее работать в агентстве. Недавно вернулась из Туниса. Очень у нее хорошо получается составлять туры, разбирается уже во всем. Так что событий полно, всего и не перечислить. Я самая счастливая, можете так и написать.
ЕЛЕНА ГЛУШЕНКО, швея (ТАЛЛИНН)
Еда – событие, работа – событие, свет – событие
У меня большое событие одно, самое главное, самое дорогое – то, что я приехала в эту прекрасную страну. Это сказка, что я иду и разговариваю с вами, что мирное небо, замечательные люди вокруг. У меня столько друзей здесь появилось, столько радости в жизни теперь. Работа хорошая, заказы есть, творчество каждый день! Это настоящее счастье – жить, не боясь за завтрашний день. Я приехала из Украины, можете себе представить, что я чувствую к вам, к Эстонии, после того, что пережила и переживает моя страна. Вот иду в гости и наслаждаюсь солнышком, зимним днем, тишиной. События? Еда – событие, работа – событие, свет – событие, вода в квартире – событие. Для нас, приехавших оттуда, всё – событие. Я счастлива, как во сне.
МОНИКА БЕТЛЕМ, домохозяйка (ТАЛЛИНН)
Для меня роль мамы не так уж и сложна
Рождение ребенка - главное событие и для меня, и для моих родителей, и для мужа, конечно. Назвали Сережей. Не ждали, не гадали, сам собой появился, но таким желанным стал. Хлопот с ним много, но приятных хлопот. Для меня роль мамы не так уж и сложна. У меня большой опыт: когда-то была в няньках. Семья у нас большая, я старшая, а еще братья и сестры, так что с какой стороны малыша брать и в воде какой температуры купать – знаю. Так мне все еще и помогать стараются, вот видите, подруга со мной на прогулке, опыта набирается.
КРИСТИН ЙОХАННЕС, управляющая персоналом (ТАЛЛИНН)
Жизнь заиграла новыми красками
Для меня самым главным событием в этом году стало повышение на работе, я получила более высокую должность. В прошлые годы я очень много училась, а теперь могу больше времени уделять спорту и любимым книгам. Это тоже значимое изменение в моей жизни. Да, наконец-то внесла все платежи, и теперь остается хоть немного свободных денег. Наконец-то перестал бушевать ковид, из-за него два года мы не могли никуда ездить. Все это в совокупности – новая должность, отсутствие кредитов и свобода передвижения – дали возможность путешествовать. Для меня незабываемым событием стала и поездка на отдых к жаркому солнцу и теплому морю в Грецию. А в личной жизни ничего не изменилось, близкий человек со мной по-прежнему рядом. И это тоже хорошо.
ЙОЭЛЬ ЛИНД, строитель (ВЫРУ)
Работа, работа, работа, бах – и отдых, сон
Ничего такого грандиозного не случилось и не случится, я надеюсь. И не надо ничего грандиозного, яркого, чтоб запомнилось. В прошлом году ничего такого не было, и в этом году то же самое. Этот год незаметно прошел для меня, моих родных. Работа, работа, работа, бах – и отдых, сон. Что еще надо мне? Ничего. Пусть без всякого нового и Новый год приходит, я не против, только чтоб тихо пришел. За этот год, может, в строительстве что-то изменилось. С этими событиями некоторые стройки приостановились, но меня это не коснулось. Я в Финляндии работаю, там столько строится, что всякие мелкие остановки не заметны. Так что ничего не меняется и не надо нам никаких перемен. Тихо, мирно, незаметно пусть приходит – встретим как положено.
КОНСТАНТИН МЯРТС, кораблестроитель (СИЛЛАМЯЭ)
Главное событие в этом году – Боня
Мне легко ответить на ваш вопрос. Сейчас слишком сложная жизнь, чтобы не замечать радостей, вроде бы маленьких. У меня была и есть работа. На фоне кризисов, а я говорю об энергетике и экономике, это замечательный итог года. А многие мои знакомые оказались безработными. Я и мои родные здоровы, а совсем недавно мы все были заложниками ковида. Главное событие в моей жизни в этом году – это Боня. Мой друг, лабрадор, который подвержен всяким недомоганиям. В декабре он очень сильно напугал всех, наевшись всяких вредностей. Опасность для жизни, больница, капельницы. Но ничего. Смог. Он пока слаб, но восстанавливается. Для меня Боня – не просто преданный друг, с ним я отдыхаю. Люди ездят на пару дней зарядиться энергией, сбросить усталость в спа-комплекс, а я ухожу с Боней в лес или на море.
МАРИНА ЛУКАШ, техник теплосетей (ТАЛЛИНН)
Спасибо Эстонии и всем, кто живет на этой земле
Муж нашел работу. Это самое радостное событие в уходящем году. Мы украинские беженцы, или невозвращенцы, если говорить точнее. Мы не бежали оттуда, мы не смогли туда вернуться. Приехали к дочери в гости 17 февраля и должны были 26-го улетать, а там война началась. Я и муж остались без дома, без возможности вернуться на родину. Все разбомбили у нас там, возвращаться некуда. Я пытаюсь найти работу, а вот мужу повезло, взяли в Bolt. А как иначе выжить? Денег у нас нет, снять квартиру не можем, живем у дочери. Так что это для нас очень большая перемена в жизни, конечно, если не считать войны. Здесь такие люди гостеприимные, такие отзывчивые. В Эстонии к нам отношение домашнее, и на русском можно говорить и понимать. Спасибо Эстонии и всем народам, которые живут на этой земле.
МАША ФАРУДЖИ, сотрудник авиакомпании (ТАРТУ)
Моллюски в жгучем перце, мясном фарше и шоколаде
Для меня самое большое событие – поездка в США. Я побывала в штате Огайо. Странное ощущение оказаться среди людей, которые всегда готовы к смерчам. Там не просто все другое, там другой мир, нам, европейцам, непонятный. Многие едят очень специфическую еду: сваренный в кожуре батат, курицу, жаренную в сале, моллюски в соусе из жгучего перца, мясного фарша и шоколада. Люди очень деревенского склада, даже в Колумбусе. Сельская местность в Огайо напоминает эстонский загородный пейзаж. Очень похожи поля, много озер. Как и у нас, природа рядом с человеком, но это не дом точно. Больше ничего в этом году яркого не было.
ИРЕ СПИТЦ, студентка (РАКВЕРЕ)
Сравнение Мальты и Эстонии – событие этого года
Я открыла разницу между Эстонией и Мальтой, для меня это самое большое событие в этом году. Я получила возможность пожить там и там и скажу, что Мальта слишком жаркая, а Эстония слишком холодная. У меня появилась новая работа, я съездила в ознакомительную командировку, что стало настоящим событием. Я вообще люблю путешествовать, мне нравится знакомиться с новыми местами и городами, но ощутить контраст между двумя температурными мирами в рабочем режиме, а не на отдыхе – такой опыт у меня впервые в жизни. Мне стало ясно, что не только климат, но и люди на севере и юге очень различаются. Сравнение Мальты и Эстонии – событие этого года.