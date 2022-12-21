Волна заражений гриппом заставила Пярнускую больницу внести изменения в работу EMO

Специалист больницы по связям с общественностью Маргит Сухоставец пояснила, что задача EMO в первую очередь состоит в том, чтобы обслуживать пациентов с серьезными или неотложными проблемами со здоровьем, но в последнее время многие люди приходят туда, чтобы пройти тест на грипп или попросить лекарство. Из-за возросшей нагрузки обращающимся в EMO часто приходится часами ждать своей очереди.

Чтобы решить проблему, в больнице решили, что тесты на грипп теперь будут делать только тем, кому показана госпитализация. До сих пор все люди, прибывшие с респираторными заболеваниями, проходили тестирование в EMO.

Специалист по связям с общественностью пояснила, что тест не является решающим в диагностике гриппа. Поскольку грипп отличается от других вирусов верхних дыхательных путей своей клинической картиной, врач, которому описали симптомы, может диагностировать заболевание без проведения теста.

Кроме того, не всем необходимо делать прививку от гриппа. Препарат в первую очередь предназначен для тех, кто нуждается в госпитализации в связи с тяжелым течением заболевания или у кого имеется сопутствующее хроническое заболевание, позволяющее предположить, что грипп будет протекать тяжелее, чем предполагалось.

«Каждый семейный врач знает и знает своих пациентов и их хронические заболевания. Обратившись к своему семейному врачу, он при необходимости может выписать рецепт на основании жалоб», - добавила Сухоставец.