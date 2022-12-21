Хаос, который воцарился в Буэнос-Айресе на праздновании в честь победы сборной Аргентины на мундиале, стал настоящим кошмаром.
Игроков сборной Аргентины эвакуировали вертолетом, один из фанатов умер страшной смертью
Игроков сборной Аргентины эвакуировали вертолетом, один из фанатов умер страшной смертью
Церемония, которая должна была вестись по строгому плану, была скомкана – огромные толпы буквально парализовали движение. Фанаты пытались запрыгнуть в автобус, на котором ехали футболисты, положение стало угрожающим. В какой-то момент игроков сборной просто эвакуировали с помощью вертолета.
Но жертв избежать не удалось. На праздновании победы в портовом городке Баия-Бланка 22-летний футбольный болельщик поехал на мотоцикле, обмотав шею национальным флагом. В какой-то момент флаг зацепился за колесо, намотался на него и задушил молодого человека.
В данный момент больше сообщений о погибших во время празднования не поступало. Однако в Буэнос-Айресе возникли опасные ситуации. Например, многие люди едва избежали удара током из-за обрыва кабеля.