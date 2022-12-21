Игроков сборной Аргентины эвакуировали вертолетом, один из фанатов умер страшной смертью

Церемония, которая должна была вестись по строгому плану, была скомкана – огромные толпы буквально парализовали движение. Фанаты пытались запрыгнуть в автобус, на котором ехали футболисты, положение стало угрожающим. В какой-то момент игроков сборной просто эвакуировали с помощью вертолета.

Но жертв избежать не удалось. На праздновании победы в портовом городке Баия-Бланка 22-летний футбольный болельщик поехал на мотоцикле, обмотав шею национальным флагом. В какой-то момент флаг зацепился за колесо, намотался на него и задушил молодого человека.