Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы на душу населения, рассчитанный по стандарту покупательной способности, в прошлом году составил 89 процентов от среднего показателя Европейского союза (ЕС) - на два процентных пункта выше, чем в 2020 году.
ВВП Эстонии и Литвы значительно превышает ВВП Латвии
ВВП Эстонии и Литвы значительно превышает ВВП Латвии
В Латвии этот показатель составил 72 процента от среднего по ЕС, в Польше - 77 процентов, а в Эстонии - 89 процентов, сообщил Департамент статистики, основываясь на данных Евростата.
В прошлом году худшим показателем была Болгария, где ВВП на душу населения составлял 57 процентов от среднего по ЕС, а лучшим - Люксембург с 268 процентами от среднего по ЕС.
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