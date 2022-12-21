ВВП Эстонии и Литвы значительно превышает ВВП Латвии

В Латвии этот показатель составил 72 процента от среднего по ЕС, в Польше - 77 процентов, а в Эстонии - 89 процентов, сообщил Департамент статистики, основываясь на данных Евростата.

В прошлом году худшим показателем была Болгария, где ВВП на душу населения составлял 57 процентов от среднего по ЕС, а лучшим - Люксембург с 268 процентами от среднего по ЕС.