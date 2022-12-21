США увеличивают помощь странам Балтии в сфере безопасности

«Это решение является ярким примером долгосрочной и твердой поддержки стран Балтии со стороны США. В этом году мы добились значительного прогресса, увеличив наши расходы на оборону и продвигая оборонный сектор, а поддержка США поможет нам еще больше развить наш независимый оборонный потенциал», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

По словам канцлера Министерства иностранных дел Йонатана Всевиова, это важный шаг, который является результатом многолетней работы Эстонии. «Решение США увеличить финансирование обороны стран Балтии показывает, что наш стратегический союз крепок», - сказал Всевиов и поблагодарил партнеров в США и коллег из Эстонии, благодаря которым это стало возможным.

«Кроме того, в Эстонию из США прибыли дополнительные войска и средства, что значительно укрепляет нашу обороноспособность и повышает безопасность всего региона», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

В этом году также имеется беспрецедентно крупный грант от FMF (Иностранный военный фонд), с помощью которого Эстонии было выделено 140,5 миллионов долларов, что примерно в 14 раз больше, чем в предыдущие годы. Большая часть этого фонда будет использована для приобретения реактивных систем залпового огня HIMARS.