Вчера Конгресс США обнародовал Закон о государственном финансировании на 2023 год, в соответствии с которым США выделят затронутым российской агрессией странам в общей сложности 350 миллионов долларов. В бюджете также предусмотрено выделение 225 миллионов долларов в рамках Балтийской инициативы по безопасности, что на 45 миллионов долларов больше, чем в этом году.
США увеличивают помощь странам Балтии в сфере безопасности
«Это решение является ярким примером долгосрочной и твердой поддержки стран Балтии со стороны США. В этом году мы добились значительного прогресса, увеличив наши расходы на оборону и продвигая оборонный сектор, а поддержка США поможет нам еще больше развить наш независимый оборонный потенциал», - сказал министр обороны Ханно Певкур.
По словам канцлера Министерства иностранных дел Йонатана Всевиова, это важный шаг, который является результатом многолетней работы Эстонии. «Решение США увеличить финансирование обороны стран Балтии показывает, что наш стратегический союз крепок», - сказал Всевиов и поблагодарил партнеров в США и коллег из Эстонии, благодаря которым это стало возможным.
«Кроме того, в Эстонию из США прибыли дополнительные войска и средства, что значительно укрепляет нашу обороноспособность и повышает безопасность всего региона», - сказал министр обороны Ханно Певкур.
В этом году также имеется беспрецедентно крупный грант от FMF (Иностранный военный фонд), с помощью которого Эстонии было выделено 140,5 миллионов долларов, что примерно в 14 раз больше, чем в предыдущие годы. Большая часть этого фонда будет использована для приобретения реактивных систем залпового огня HIMARS.
Балтийская инициатива безопасности, созданная в 2020 году, позволяет Соединенным Штатам более систематически поддерживать развитие независимых оборонных потенциалов и взаимную оперативную совместимость Эстонии, Латвии и Литвы. В прошлом году в рамках инициативы странам Балтии было выделено 169 миллионов долларов. Благодаря помощи США в области безопасности Эстония, Латвия и Литва смогли реализовать несколько своих проектов военной инфраструктуры и развития потенциала быстрее, чем планировалось. Основное внимание уделялось развитию специальных операций, противовоздушной обороны, морской ситуационной осведомленности и возможностей ведения огня с закрытых позиций на большие расстояния.