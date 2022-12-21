Пригожин приехал в колонию, где сидит Навальный

»[Пригожин] прилетел на вертолете, всех зеков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал: «Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас пять минут на раздумья», - пересказал слова очевидца Навальный.

1/17 Россия окончательно превратилась в какой-то набор эпизодов кинофильма “Свадьба в Малиновке”. Нет даже видимости закона и порядка, а главными лицами стали какие-то представители шаек. — Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2022

По словам политика, на предложение Пригожина согласились около 80-90 человек, после чего была «вторая волна вербовки». Сколько всего человек согласись поехать на войну, Навальный не уточнил.

Навальный заявил, что теперь «многие поколения» заключенных будут знать, что в России нет закона, судов и правил, поскольку убийц и грабителей с огромными сроками «по щелчку пальцев может освободить никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он «топтал десять лет».

«Расплачиваться за это мы будем долго. Даже если бы это было целесообразно с военной точки зрения, то и тогда это было бы совершенно недопустимо. Но так ведь и с военной точки зрения это глупость, обычная путинско-пригожинская коррупционная муть. И все это для того, чтобы бессовестно отнять кусок земли у соседнего государства. Основы права уничтожаются в России ради будущего поражения в позорной войне», - сказал Навальный.