Она была везде, от нее было не спрятаться. Война. Она обострила старые споры и ускорила многие процессы. Несмотря на поток боли и негатива, свет в конце темного года виден. Он в выборе и отношении каждого из нас.
От редакции ⟩ Этот год ожесточил и ранил многих, но правда и человечность не погибли
Даже те, кто не очень вникает во внешнюю политику, обратили внимание на резкие перемены в жизни. Флаги Украины на улицах. На рекламных щитах – Slava Ukraini и номера для отправки помощи. Приток людей, говорящих часто по-русски, но приехавших часто не из России. Разгон и взлет цен. Угроза перебоев с энергией. Памятки о поведении в чрезвычайных ситуациях. Грузовики в камуфляже.
Выбор в душе каждого
Война – это больше не новости по телевизору из другой части света. Она близко, хотя и не слышна. Мы видим ее прямые последствия. Они в школьной реформе и спорах о советских памятниках, в заявлениях покинувших Россию селебритиз и полярных мнениях о телеканале «Дождь». Война, которая несет смерть и разорение людям в каких-то полутора тысячах километров от наших границ, стала нашей. Для кого-то она трагична, для кого-то это источник раздражения.
Война ожесточила людей и заострила противоречия. Мы стали менее терпимы к другому мнению. Нам нужно больше сдерживаться. Больше думать о том, как сохраниться самим и не причинить боль другим. Но гибель тысяч людей, которые еще вчера любили, рожали, строили свою карьеру и общую страну, а сегодня похоронены в братских могилах Изюма и Бучи, нельзя игнорировать, оправдывая себя тем, что «правда где-то посередине». И те, кто продолжают повторять эту мантру, в глубине души уже сделали свой выбор. Даже если не хотят в этом признаться. В такой страшной войне, когда агрессор ставит под сомнение основы человечности, «посередине» нет и быть не может.
Впервые за много лет
Война в Украине оказалась так близко не только потому, что это первая за почти 80 лет большая война, идущая в центре Европы. Эта война не могла не изменить Эстонию и всех нас. На самом деле много триггеров сработало в момент, когда 24 февраля в пять утра на Киев полетели российские баллистические ракеты. Что же высветили в нашей с вами жизни вспышки разрывов этой пока незавершенной войны?
Многие русскоязычные жители Эстонии и раньше ощущали клеймо «потомков оккупантов», а сейчас эти чувства обострились. Кто-то с ними категорически не соглашался, а кто-то оскорбленно бравировал, выставляя их напоказ. Живучая идея «освобождения Эстонии от немецкой оккупации» позволяла большой группе людей считать себя потомками героев, которые построили «процветающую Эстонию».
О том, что Эстония хотела строить себя сама, по своему собственному разумению, сторонники успешного Советского Союза говорить не любили и всегда находили презрительные опровержения. Поэтому нападение на Украину, жители которой тоже решили строить свое государство без указаний Москвы, снова поставило вопрос ребром о восприятии советской оккупации Эстонии.
Такое заострение вопроса о свободе и рабстве выявило мировоззренческий конфликт внутри семей. Дети прекращают общение с родителями, братья – с сестрами, не говоря уже о более дальних родственниках. Глубокая пропасть пролегла между поколениями. Те, кто чувствуют тоску по СССР и благодарны Путину за миф о его успешной реставрации, готовы принести в жертву своим иллюзиям любые связи, чтобы остаться в привычной системе понятий. Те, кто возмущен преступлениями российской армии в Украине, не хотят проявлять мудрость и терпение, ища зацепки для возвращения своих близких в русло цивилизованных и доброжелательных отношений. Но именно им, то есть людям нового мышления и новой европейской идентичности предстоит ремонтировать мир, в котором многое стало осыпаться и рушиться.
Невозможное возможно
Перестали выглядеть городскими сумасшедшими те, кто видел в России постоянную опасность для эстонского государства. КаПо годами твердило в своих ежегодниках о влиянии пропагандистских телеканалов и об активистах «русского мира», но осудить самых одиозных из них получилось только по уголовным статьям. А в этом году оказалось, что аннулировать вид на жительство и отправить в Россию Александра Корнилова и Сергея Непримерова можно. И что отключить российские телеканалы – тоже. Это многих задело, но мир от этого не рухнул.
А наоборот, перестал крениться под напором сокрушительного натиска пропаганды, которая и мертвого убедит, что он живой. Тридцать лет реформа образования казалась несвоевременной, нереалистичной, а общество – неготовым к ней. Учителей со знанием эстонского языка не стало больше, но именно в этом году у политиков хватило решимости начать эту реформу.
Все понимают, что равные возможности для успеха и карьеры начинаются с равных возможностей на ранних ступенях образования. И чем раньше люди начнут учиться на государственном языке, оставаясь дома в зоне комфорта родного языка, будь то русский, итальянский или хинди, тем менее болезненно будут ощущаться культурные различия. И тем быстрее эти различия начнут обогащать, а не разъединять общество. Многогранное общество находится в большей безопасности, чем разделенное, а его сплоченность начинается с отмены любых «гетто».
Энергия выбора
Наконец, минимум десять лет правительства Эстонии без особой охоты занимались вопросами энергетики. Никто не считал строительство ветропарков срочной задачей. У нас ведь не Дания или Нидерланды с их инвестиционными возможностями. А уж если под рукой есть российский газ и собственный сланец, то и горя мало. И вот отключение от рынка основного поставщика углеводородов сработало как хлыст. Оказалось, что все можно делать гораздо быстрее и эффективнее. При этом создавать рабочие группы для анализа выводов рабочих групп… вовсе не обязательно. И все же главное, что выявила война, – это предельно ясное осознание хрупкости нашего благополучного мира. Эта нехитрая мысль теперь долго будет влиять на решения правительств и отдельных семей.
И уж точно война, как ничто другое, мощно повлияет на предстоящие в марте выборы. Избирательные предпочтения жителей Эстонии покажут, какие пути выхода из полномасштабного кризиса видятся нам с вами самыми надежными и этически приемлемыми. Ведь война напомнила, что жизнь – это не только точный расчет и поиск взаимных выгод. Это солидарность, взаимопомощь и человечность. В трудное время важно поддерживать друг друга и оставаться людьми.