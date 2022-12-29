От редакции ⟩ Этот год ожесточил и ранил многих, но правда и человечность оттого не погибли

Впервые за много лет

Война в Украине оказалась так близко не только потому, что это первая за почти 80 лет большая война, идущая в центре Европы. Эта война не могла не изменить Эстонию и всех нас. На самом деле много триггеров сработало в момент, когда 24 февраля в пять утра на Киев полетели российские баллистические ракеты. Что же высветили в нашей с вами жизни вспышки разрывов этой пока незавершенной войны?

Многие русскоязычные жители Эстонии и раньше ощущали клеймо «потомков оккупантов», а сейчас эти чувства обострились. Кто-то с ними категорически не соглашался, а кто-то оскорбленно бравировал, выставляя их напоказ. Живучая идея «освобождения Эстонии от немецкой оккупации» позволяла большой группе людей считать себя потомками героев, которые построили «процветающую Эстонию».

О том, что Эстония хотела строить себя сама, по своему собственному разумению, сторонники успешного Советского Союза говорить не любили и всегда находили презрительные опровержения. Поэтому нападение на Украину, жители которой тоже решили строить свое государство без указаний Москвы, снова поставило вопрос ребром о восприятии советской оккупации Эстонии.