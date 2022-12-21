Ранним утром 16 декабря в сгоревшем здании в районе Кристийне обнаружили тело молодого человека. Первоначальная предполагаемая причина возгорания - неисправность электроустановки.
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Пожар на «Полимере» в Кристийне: спасатели не знали, что в производственном здании живут люди
Пожар на «Полимере» в Кристийне: спасатели не знали, что в производственном здании живут люди
В прошлую пятницу в 7:40 спасатели получили сообщение о том, что в Таллинне на улице Мадара горит здание. С третьего этажа дома поднимался дым, и, по словам информатора, в помещении могли находиться люди.