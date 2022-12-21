Государство планирует увеличить компенсации расходов супруги президента

Согласно действующему Закону о льготах президента, его супруга имеет право получить компенсацию командировочных и иных обоснованных расходов в период президентского мандата, если она находится в командировке с президентом.

Исторически сложилось так, что благотворительная или патронажная деятельность супруги президента в основном происходила вместе с самим президентом во время командировок, но бывали случаи, когда это невозможно сделать вместе.

Хотя такие ситуации бывали нечасто, по мнению министерства, целесообразно конкретизировать закон таким образом, чтобы он давал основание супруге президента организовывать свое трансграничное общение исходя из необходимости, а не возможностей.

Изменение регламента необходимо для того, чтобы иметь возможность возмещать расходы супруге президента, даже если она не с президентом, поскольку супруга президента ведет деятельность за пределами Эстонии и в то время, которое не может быть согласовано с командировкой президента.