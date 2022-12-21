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Орбан обвинил Брюссель в «венгерофобии»

AFP/BNS
Орбан обвинил Брюссель в «венгерофобии»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: ATTILA KISBENEDEK

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду обвинил Брюссель в «венгерофобии», заявив, что сделка по замораживанию финансирования была заблокирована из-за предрассудков, а не из-за опасений по поводу коррупции.

Европейская комиссия рекомендовала заморозить финансирование Венгрии в размере 13 млрд евро до тех пор, пока страна не проведет антикоррупционные реформы.

Однако в прошлом месяце был достигнут компромисс, предусматривающий сокращение объема замороженного финансирования в обмен на поддержку Будапештом финансовой помощи Украине и глобального минимального налога.

«Мы смогли достичь соглашения с ЕС, что стало выдающимся достижением, потому что нам пришлось противостоять венгерофобии в мире, где доминирует либерализм», - сказал Орбан журналистам на ежегодной пресс-конференции.

Националистически настроенный глава правительства охарактеризовал процедуры верховенства закона в ЕС как «серьезный гвоздь в крышку гроба ЕС».

Ранее в этом месяце сам Европейский парламент оказался вовлечен в коррупционный скандал, когда одного из его вице-президентов обвинили в связи с откатами от Катара, принимающего Чемпионат мира по футболу.

Орбан сказал, что репутация Европейского парламента, который в сентябре объявил Венгрию полудемократическим государством, «уже на нуле» и не может опуститься ниже в его стране.

«Болото необходимо очистить», - сказал он, повторив призыв своего правительства ограничить власть Европарламента и позволить национальным правительствам назначать его членов, а не путем выборов.

Орбан, который находится у власти с 2010 года, также заявил, что не намерен уходить в отставку.

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