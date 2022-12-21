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Город ищет подземный вход в обелиск на Маарьямяги

Уве Гнадентейх
Город ищет подземный вход в обелиск на Маарьямяги
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Мемориальный комплекс Маарьямяэ планировалось построить в три этапа, но не все планы были реализованы.
Мемориальный комплекс Маарьямяэ планировалось построить в три этапа, но не все планы были реализованы. Фото: Sander Ilvest

Весной глубоко под землей начнут искать  люк, через который можно попасть внутрь обелиска на Маарьямяги в Таллинне.

Специалисты, подготовившие проект консервации мемориала на Маарьямяги по заказу Таллиннской городской управы, по чертежам обнаружили, что воздвигнутый здесь в 1960 году обелиск в память о Ледовом походе Балтийского флота, по-видимому, пуст внутри и попасть в него можно через люк, зарытый во время более поздних работ под землю .

По словам вице-мэра Владимира Свет (Центристская Партия), местонахождение люка более-менее известно по чертежам, а весной, когда сойдет снег и земля уже не будет промерзшая, ​​его выкопают, и тогда можно будет определить, в каком состоянии находится обелиск изнутри, и как целесообразнее всего его законсервировать.

По словам Света, общий объем контракта на проектирование составляет 200 000 евро, из которых на данный момент выплачено 114 000 евро. «Изначально это был конкурс проектов по консервации всего комплекса Маарьямяги. Мы на некоторое время поставили его на паузу и теперь продолжим работать над обелиском. Дальнейшие действия будут зависеть от археологических исследований, которые запланированы на весну», – сказал Свет.

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