Город ищет подземный вход в обелиск на Маарьямяги

Специалисты, подготовившие проект консервации мемориала на Маарьямяги по заказу Таллиннской городской управы, по чертежам обнаружили, что воздвигнутый здесь в 1960 году обелиск в память о Ледовом походе Балтийского флота, по-видимому, пуст внутри и попасть в него можно через люк, зарытый во время более поздних работ под землю .

По словам вице-мэра Владимира Свет (Центристская Партия), местонахождение люка более-менее известно по чертежам, а весной, когда сойдет снег и земля уже не будет промерзшая, ​​его выкопают, и тогда можно будет определить, в каком состоянии находится обелиск изнутри, и как целесообразнее всего его законсервировать.