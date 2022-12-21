На прошедшей в Монреале конференции ООН по биоразнообразию (COP15) около 200 стран договорились к 2030 году восстановить 30 процентов пострадавших экосистем по всему миру как на суше, так и в океанах, и к тому же сроку взять под охрану 30 процентов океанов и 30 процентов суши.
К 2030 году 200 стран хотят восстановить 30 процентов пострадавших экосистем
Также было решено учредить новый фонд, чтобы поддержать усилия самых уязвимых стран, передало в среду Министерство окружающей среды.
На конференции Эстония также присоединилась к историческому соглашению Куньмин-Монреаль по сохранению мирового биоразнообразия. Участвовавший в переговорах министр окружающей среды Мадис Каллас сказал, что есть все основания быть довольными достигнутым.
«Рамочное соглашение по биоразнообразию ставит четкие и поддающиеся измерению цели, теперь нужно осуществить соглашение. Для Эстонии нет ничего нового в достигнутом в Монреале, мы продолжаем текущий курс охраны окружающей среды - защищаем и восстанавливаем, где это необходимо, - сказал Каллас. - Президент COP Хуан Руньцю в своем выступлении привел два положительных примера восстановления природной среды. Одним из них был успех, достигнутый Эстонией в восстановлении популяции европейской норки, так что у нас есть знания, которыми можно поделиться с остальным миром».
Для прекращения исчезновения биоразнообразия - под угрозой вымирания находится миллион видов по всему миру - нужен также денежный вклад. Было решено, что для достижения целей необходимо поднять финансирование биоразнообразия из всех источников до 200 млрд долларов в год. При Глобальном экологическом фонде создадут новый фонд, который будет поддерживать самые уязвимые страны в сфере охраны природы.