В Беларуси за «оскорбление Лукашенко» судят латвийца

Латвия потребовала от Беларуси объяснений по поводу отказа консулу участвовать в открытом судебном заседании 14 декабря в Минске, на котором рассматривается уголовное дело в отношении гражданина Латвии.

Министерство не назвало имя гражданина и инкриминируемые ему обвинения, однако портал jauns.lv сообщает, что гражданин Латвии Дмитрий Михайлов обвиняется в оскорблении авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, «возбуждении ненависти» и «требовании санкций» в отношении Беларуси.

Пресс-секретарь МИД указывает, что согласно Венской конвенции о консульских сношениях консульское должностное лицо имеет право свободно общаться с гражданами своей страны и иметь к ним доступ, в то же время консульское должностное лицо не имеет права вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в том числе в деятельность судов, полиции и правоохранительных органов.

Так же ни упомянутая конвенция, ни законы Латвии не предусматривают возможность предоставления юридической помощи со стороны консульского должностного лица.

​Принимая во внимание ситуацию в Беларуси, где не соблюдаются принципы верховенства права и демократии, пресс-секретарь МИД напоминает, что министерство ранее призывало не посещать Беларусь, предупреждая, что против граждан Латвии могут быть направлены провокации, а возможности Латвии по оказанию помощи в нынешних обстоятельствах очень ограничены.

Пресс-секретарь МИД отметила, что судебный процесс еще не завершен.