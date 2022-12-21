«Ожидание эффекта санкций»: почему слабеет рубль?

Россия включает «печатный станок»?

Экономист и преподаватель «Свободного университета» Николай Кульбака соглашается, что ослабление рубля вызвано непониманием, как будут действовать принятые санкции и насколько снизится объем поступления в страну валюты в ближайшее время. Одновременно он наблюдает и другую тенденцию - включение «печатного станка».

«Из-за дефицита бюджета Россия вынуждена увеличивать объем денег в стране, то есть печатать деньги, - объясняет Кульбака. - Когда у государства не хватает денег, оно вынуждено либо занимать их, либо печатать». На фоне сложностей с займами Россия все чаще решается печатать деньги, считает эксперт. Это, в свою очередь, приводит к увеличению объема рублей по отношению к долларам и в конечном счете удешевлению российской валюты.

Слабый рубль: благо для экспортеров и потери для потребителей

Выигрывают от дешевого рубля экспортеры и госбюджет, говорят эксперты. «Экспортеры зарабатывают в валюте, а затраты у них прежде всего в рублях, - указывает Рубен Ениколопов. - Им хорошо, чтобы рубль был дешевый». Импортеры закупаются валютой, непроизвольно удешевляя рубль, но при этом проигрывают от нового курса.

Кроме импортеров от дешевой национальной валюты страдают и простые россияне. Крепкий рубль для них выгоднее - иначе импортные товары становятся дороже. «Изменение курса означает, что в перспективе инфляция точно будет расти, - прогнозирует Николай Кульбака. - В любом случае для граждан России это будет означать дальнейшее обеднение. Может быть, не очень большое, но оно идет и будет продолжаться».

Техническое укрепление рубля

В ближайшее время курс рубля слегка укрепится, но укрепление будет техническим и недолговременным, замечают эксперты. В конце года наступает так называемый «налоговый период», когда компании продают имеющуюся у них валюту, чтобы заплатить налоги государству.