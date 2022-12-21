С такими ценами невозможно работать: эстонский завод приостанавливает производство

В четверг Estonian Cell закроет производство на две недели, так как из-за высоких цен на энергоносители это коммерчески выгоднее, чем оставлять его в работе.

Член правления компании Сийри Лахе отметила, что по сравнению с прошлым годом, из-за роста цен, предприятие заплатило на 40 миллионов евро больше в экономику Эстонии, то есть в доходную базу других эстонских предприятий. «Нам удалось поднять отпускные цены до беспрецедентных высот. Но лимит давно наступил и мы проигрываем сделки конкурентам в очень болезненной и острой конкуренции. Как известно, Эстония - одна из немногих стран, исключивших введение временных мер поддержки промышленности. Поэтому, начиная с августа, произведенная в Эстонии древесная масса не будет конкурентоспособна на внешних рынках по сравнению с производителями в других странах», - сказала Лахе.