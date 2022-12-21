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Новый закон сделает энергетику краеугольным камнем государственной безопасности

BNS
Новый закон сделает энергетику краеугольным камнем государственной безопасности
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Госканцелярия представила на согласование законопроект об обновленных основах политики безопасности Эстонии, в котором в качестве краеугольного камня экономической безопасности рассматривается энергетическая безопасность.

Согласно законопроекту, цель Эстонии - добиться и сохранить полную энергетическую независимость от Российской Федерации и сделать свой энергетический портфель более разнообразным. Для снижения рисков в сфере надежности снабжения электроэнергией будет обеспечен достаточный объем управляемых мощностей. Эстония в сотрудничестве с Латвией и Литвой укрепит свои системы электропередач, в результате этой работы Балтийские страны смогут отключиться от систем РФ и Беларуси, чтобы подключиться к системе электропередач континентальной Европы, сообщается в законопроекте.

Для того чтобы обеспечить функционирование общества в кризисной ситуации, планируется сделать запасы топлива и природного газа на несколько месяцев, а также запасы продуктов питания и аптечных лекарств. Для повышения надежности снабжения и гибкости реагирования планируется создать модель сотрудничества между частным и публичным секторами.

Обновление основ текущей, пятой политики безопасности началось в 2021 году. После начавшейся 24 февраля российской агрессии в Украине возникла необходимость заново оценить изменения в сфере безопасности и дополнить принципы и направления работы политики безопасности.

Прошлые основы политики безопасности были приняты в 2017 году. Их дополняют или меняют в соответствии с изменениями сферы безопасности и возможностей обеспечения безопасности Эстонии, но каждый созыв Рийгикогу обновляет их как минимум каждые четыре года.

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