Это свершилось: США передадут Украине зенитные ракеты Patriot

«Эта помощь первый раз включает в себя ЗРК Patriot, способный сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на гораздо большей высоте, чем системы ПВО, которые были предоставлены ранее», - говорится в заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена.

По его словам, Украина также получит средства для нанесения высокоточных ударов, «дополнительное снаряжение и важнейшее оборудование». Ранее поставки такого вооружения анонсировали СМИ на фоне сообщений о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон с официальным визитом.

Как отмечается, президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении очередного пакета военной помощи объемом до миллиарда долларов. Помощь еще на 850 миллионов долларов выделит Пентагон.