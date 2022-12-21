Новый год без лишнего шума: Таллинн призывает отказаться от запуска фейерверков

«В этом году Таллинн отказался от запуска фейерверка в честь празднования Нового года, вместо этого горожане смогут увидеть красочное световое представление. Помимо экономических причин, это решение оправдано еще и потому, что каждый год фейерверк представляет стресс для домашних животных, для обитателей зоопарка и городской природы. Призываю всех отказаться от частных фейерверков и рекомендую вместо этого сделать пожертвование в пользу одной из организаций, заботящихся о животных», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Фейерверки каждый год становятся мучением для животных. В праздничный период десятки домашних любимцев от страха убегают и теряются, в испуге они могут спровоцировать несчастный случай и пострадать. К сожалению, люди продолжают запускать петарды, а значит источник проблемы никуда не исчезает. Развлечение, радующее глаз несколько секунд, сопровождается шумом и вспышками света, которые пугают зверей, поэтому мы советуем живущих во дворе животных на время праздников пустить в дом, закрыть шторы или находиться рядом со своими любимцами в комнате без окон, при необходимости успокоить животное. Можно включить музыку, чтобы приглушить звуки с улицы.

И все же эти меры невозможно предпринять в природе или в Таллиннском зоопарке. Чтобы защитить животных, люди могли бы отказаться от запуска фейерверков.